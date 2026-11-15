جهود وأنشطة مديرية الزراعة خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر الجاري

نفذت مديرية الزراعة ببني سويف، تحت إشراف المهندس محمد أمين، وكيل الوزارة حزمة متنوعة من الأنشطة والجهود الميدانية والرقابية خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر الجاري، شملت متابعة المشروعات الزراعية، والمرور على الجمعيات ومحال الأعلاف والمبيدات ومراكز تجميع الألبان، ومتابعة الزراعات والمحاصيل، والاستعداد للموسم الشتوي، فضلًا عن جهود حماية الأراضي الزراعية والتعامل مع شكاوى المزارعين، وذلك في إطار دعم القطاع الزراعي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.

ففي ملف حماية الأراضي الزراعية، أوضح بيان المديرية أنه خلال الفترة من 6 حتى 12 نوفمبر تم رصد 17 حالة تعدٍ جديدة على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 10 قراريط فيما بلغ إجمالي ما تمت إزالته، سواء للتعديات الفورية أو التعديات السابقة، 43 حالة

فيما أجرت المديرية معاينتين لمزارع دواجن ومعاينتين لمزارع ماشية، كما نفذت 5 تجارب تشغيل لمجارش الحبوب بمركزي الواسطى وناصر، إلى جانب تسليم مركز تجميع الألبان ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز ناصر، وتسليم كميات الأعلاف للمستفيدين من مشروع العجلات العشار عالية الإنتاجية بقرية باروط بمركز بني سويف، ضمن المبادرة أيضا.

كما شملت الأنشطة تنفيذ تجارب التشغيل لمصنع "إنجل بيست إيجيبت لإنتاج الخميرة، وتنظيم حملة مرورية على مصانع الصناعات الغذائية والأعلاف بالمنطقة الصناعية ببياض العرب، فضلًا عن المرور الميداني على محال الأعلاف بقرى مركز بني سويف، ومتابعة محال الأعلاف ومجارش الحبوب والتراخيص بمركزي ببا وإهناسيا، وتنفيذ حملات مفاجئة على مراكز تجميع الألبان بمختلف أنحاء المحافظة لمتابعة جودة الألبان ومدى الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية.

وفي مجال المتابعة الميدانية للجمعيات الزراعية، تم المرور على الجمعيات بمراكز ببا والفشن، ومتابعة أعمال حماية الأراضي، وانتظام الخدمات المقدمة للمزارعين، فضلًا عن عقد اجتماع مع مديري ومحاسبي محطات الألبان بالجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة، وعقد اجتماعات موسعة بمراكز الفشن وسمسطا وببا والواسطى لمتابعة أعمال التعاونيات الزراعية والاستعداد للموسم الشتوي

كما كثفت المديرية الرقابة على محال الاتجار بالمبيدات الزراعية، للتأكد من سلامة التراخيص وصلاحية المبيدات والأسمدة المتداولة، ومدى الالتزام بالاشتراطات المنظمة للتداول، بما يضمن حماية المزارعين والحفاظ على سلامة الإنتاج الزراعي.

وفيما يتعلق بالمتابعة الفنية للمحاصيل، تم المرور على الزراعات البستانية من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، ومتابعة الصوب الزراعية والمشاتل والوقوف على مدى الالتزام بالتراخيص وإجراءات الإحلال والتجديد. كما جرى المرور على زراعات الموز بمرافقة اللجنة العلمية لمكافحة مرضي التورد والتبرقش، مع متابعة الحالة العامة للنباتات ورصد أي إصابات مرضية، خاصة بحقول الموز في ناحية جزيرة ببا بمركز ببا.

وفي إطار الاستعداد للموسم الشتوي، تم التنسيق مع الإدارات الزراعية بالواسطى وببا لاختيار حقلين إرشاديين لمحصول القمح هذا الموسم، أحدهما بناحية أبو صير الملق بالأراضي الجديدة، والآخر بناحية بني قاسم بالأراضي القديمة، وإرسال بيانات الحقلين إلى الإدارة المركزية للأراضي والمياه.

وفي ملف الأسمدة الزراعية، أظهر البيان اليومي لحركة الأسمدة الصيفية بالمحافظة، أن الكميات المنصرفة منذ بداية الموسم حتى تاريخه 2طن من اليوريا، ليصل الرصيد الحالي إلى 13 ألفًا و56 طن يوريا و1217.15 طن نترات.

كما تابعت المديرية مجمع الخدمات الزراعية بقريتي طنسا وجزيرة ببا بمركز ببا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب بحث شكاوى المزارعين الواردة من الجهات المختلفة والعمل على الرد عليها، حيث تم حسم شكوى عدد من المزارعين بناحية كفر درويش بمركز الفشن، بشأن تضررهم من أعمال التبطين، وذلك بعد التواصل مع المسؤولين عن التنفيذ، الذين أوضحوا أن الجزء الذي تم ردمه بنهاية المسقى غير مجدٍ اقتصاديًا من ناحية التبطين، وأن ردمه لا يضر بمصلحة المزارعين.