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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراه.. قصة تجسيد أحمد زكي لشخصية طه حسين بمسلسل الأيام

طه حسين
طه حسين
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الأديب الكبير الراحل طه حسين، والذي قدم العديد من الكتابات المهمة والمؤثرة في الأدب العربي وحرصت الدراما التليفزيونية على تقديم هذه الشخصية فى عمل فنى من خلال مسلسل “الأيام” والذى جسده أحمد زكي.

طه حسين 

وكان طه حسين ليس فقط مصدر إلهام للفنانين وصناع السينما والدراما من خلال روايته إلا أنه كانت قصة حياته والظروف التى مر بها مصدر الهام لصناع مسلسل "الأيام" لتقديم قصة حياة الأديب الكبير فى عمل فنى وتصدر لتجسديه الفنان أحمد زكى والذى قدم فى 17 حلقة عام 1979.

واستطاع أحمد زكى أن يقدم شخصية عميد الأديب العربى وذلك بالتعاون مع المخرج يحيى العلمى وشارك فى بطولة العمل كل من محمود المليجى وأمينة رزق وحمدى غيث وحسين الشربينى وصفية العمرى ويحيى شاهين وسامي فهمى وقام الشاعر سيد حجاب بكتابة أغانى المسلسل، وقام الموسيقار عمار الشريعى بتلحين الأغانى والموسيقى التصويرية للمسلسل، وقام المطرب على الحجار باداء الاغانى داخل المسلسل بالإضافة إلى التترات.

كشف الفنان احمد زكى فى أحد اللقاءات التليفزيونية النادرة له عن كواليس مسلسل الأيام قائلا: "كنت راجع من دبي، فلقيت الناس كلها بتتكلم عن الأيام، الأيام، فرحت التلفزيون، لقيتهم بيقولولي أهلا يا طه، فبعد ما خلصت البروفة لقيتهم بيقولولي إنت هتعمل مسلسل الدكتور طه حسين".

نور الشريف وعزت العلايلى

وكان عرض مسلسل "الأيام" على عدد من الفنانين قبل أحمد زكى ولعل من ابرز هؤلاء نور الشريف وعزت العلايلى وفى الوقت الذى كان الفنان محمود ياسين قد انتهى من مسلسل "قاهر الظلام"، فاعترض جميع الفنانين لهذا السبب، فوضعت قائمة من التلفزيون بأن يكون الفنان الذي يجسد الشخصية من فنانى الصف الثانى وووقع الاختيار على الفنان أحمد زكى، واقترحت عليه اللجنة أن يشاهد مسلسل "قاهر الظلام" لكنه رفض قائلًا: "أنا هعمل المسلسل من دماغى".

وعندما تم اختيار أحمد زكى لتقديم الشخصية قرر ان يلتقى بالدكتور محمد حسن الزيات والذى أبدى فى اول لقائه بالفنان الراحل احمد زكى رفضه التام لتجسدي الشخصية قائلا : "ده اللى هيعمل طه حسين"، وسأل "زكي": "إنت عملت إيه يابنى قبل كده".

وطلب المخرج يحيى العلمي من الفنان أحمد زكي أن يستفهم عن كل التفاصيل التى يحتاجها عن العمل من "الزيات"، فسأله الفنان عن الراحل: "كيف كان يضحك الدكتور طه حسين، وكيف كان يبكى؟، قولى نكتة قالها طه حسين، أنا عاوز أعرف عن طه حسين الإنسان بعيدا عن الكتب".

طه حسين الأدب طه حسين أحمد زكي الفنان أحمد زكي ذكرى ميلاد طه حسين

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