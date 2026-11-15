عقب سقوط أجزاء.. محافظ الإسكندرية: إخلاء عقار ثانٍ بمنطقة المتراس

وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل مع تداعيات سقوط أجزاء من سقف إحدى حجرات عقار بشارع الكومي، المتفرع من شارع أبو ورقة بمنطقة المتراس، بنطاق حي غرب، بالطابق الأول العلوي، وهو العقار الثاني الذي يتم إخلاؤه بنطاق الحي.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة التنفيذية بحي غرب إلى موقع البلاغ، برئاسة رئيس الحي، لمتابعة الموقف ميدانيًا والوقوف على تداعيات الحادث، حيث تم إخلاء العقار من السكان كإجراء احترازي، حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم وتجنبًا لأي مخاطر محتملة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة المحيطة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تم إخطار مديرية التضامن الاجتماعي، لسرعة الانتقال إلى موقع العقار وتقديم أوجه الدعم اللازم للأسر التي قد تتأثر بإجراءات الإخلاء، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

وأكد محافظ الإسكندرية أن هناك تنسيقًا تامًا بين جميع الجهات المختصة بالتعامل مع ملف العقارات الآيلة للسقوط، وعلى رأسها التضامن الاجتماعي والشئون الصحية والحماية المدنية وغرفة العمليات، مثمنًا جهود جميع فرق العمل والأجهزة التنفيذية، ومؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على اتخاذ الإجراءات الاستباقية والوقائية للتعامل مع العقارات التي تمثل خطورة على قاطنيها، حيث سبق أن نجحت الأجهزة التنفيذية بحي غرب في إخلاء عقار بمنطقة الورديان من السكان قبل انهياره، وذلك عقب رصد تساقط أجزاء منه، في خطوة استباقية أسهمت في الحفاظ على أرواح قاطنيه، وتجنب وقوع خسائر بشرية.