الليلة.. هاري كين في مواجهة لامين يامال.. قمة إسبانيا وإنجلترا تشعل صراع النجوم في دوري الأمم الأوروبية

تتجه الأنظار إلى العاصمة الإسبانية مدريد مساء اليوم الأحد لمتابعة واحدة من أبرز مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية عندما يستضيف منتخب إسبانيا نظيره الإنجليزي في قمة كروية تجمع بين اثنين من أقوى المنتخبات على الساحة الأوروبية وتضع مجموعة من أبرز نجوم العالم أمام اختبار جديد.

وتحمل مباراة إسبانيا وإنجلترا أهمية تتجاوز مجرد المنافسة على النقاط الثلاث بعدما ضمن المنتخبان التأهل إلى الدور ربع النهائي لتتحول المباراة إلى فرصة أمام الجهازين الفنيين لاختبار الجاهزية الفنية والبدنية للعناصر الأساسية والوقوف على مدى قدرة كل منتخب على التعامل مع المواجهات الكبرى قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

ويستضيف ملعب «طيران الرياض ميتروبوليتانو» معقل أتلتيكو مدريد مواجهة المنتخبين وسط ترقب جماهيري كبير في ظل امتلاك الطرفين مجموعة من الأسماء القادرة على صناعة الفارق وعلى رأسها هاري كين قائد منتخب إنجلترا ولامين يامال الموهبة الشابة التي أصبحت أحد أبرز أسلحة المنتخب الإسباني.

لامين يامال وهاري كين.. صراع الخبرة والموهبة في قمة مدريد

تتجه الأنظار خلال المواجهة المرتقبة إلى الصراع الفردي بين هاري كين ولامين يامال باعتبارهما من أبرز الأسماء التي تمتلك القدرة على تغيير مسار المباريات رغم اختلاف أدوارهما داخل الملعب وطبيعة التجربة الدولية لكل منهما.

ويعول المنتخب الإنجليزي على خبرات قائده هاري كين الذي يمثل أحد أهم مصادر الخطورة الهجومية بفضل قدرته على التحرك داخل منطقة الجزاء وصناعة المساحات لزملائه إلى جانب امتلاكه حسًا تهديفيًا يجعله دائمًا مصدر تهديد لدفاعات المنافسين.

في المقابل ينتظر المنتخب الإسباني الكثير من لامين يامال الذي يمثل أحد أبرز عناصر المشروع الهجومي للمدرب لويس دي لا فوينتي بفضل مهاراته الفردية وسرعته وقدرته على اختراق الدفاعات وصناعة الفرص من الأطراف.

وتزداد أهمية ظهور يامال بعدما أعلن الجهاز الفني الإسباني جاهزيته للمشاركة أمام إنجلترا عقب غيابه عن مواجهة جمهورية التشيك وهو ما يمنح المنتخب دفعة هجومية إضافية قبل القمة المرتقبة.

ولا تتوقف أوراق إسبانيا الهجومية عند يامال إذ يمتلك الفريق مجموعة من العناصر القادرة على صناعة الفارق في الوقت الذي يسعى فيه المنتخب الإنجليزي إلى استغلال خبرة لاعبيه وقدراتهم الفردية لمواجهة أسلوب الاستحواذ والضغط الذي يعتمد عليه الماتادور.

إسبانيا تبحث عن تأكيد تفوقها.. وإنجلترا تستهدف اختبار قوتها

يدخل المنتخب الإسباني المواجهة بطموح مواصلة تقديم المستويات القوية التي جعلته أحد أبرز المنتخبات الأوروبية معتمداً على أسلوبه القائم على الاستحواذ والتحرك السريع بالكرة ومحاولة فرض السيطرة على وسط الملعب.

ويمثل لقاء إنجلترا اختبارًا مهمًا لأفكار لويس دي لا فوينتي خاصة أمام منتخب يمتلك قدرات هجومية كبيرة ويستطيع استغلال المساحات والتحولات السريعة وهو ما يفرض على لاعبي إسبانيا تحقيق التوازن بين الضغط الهجومي والتأمين الدفاعي.

وعلى الجانب الآخر يسعى المنتخب الإنجليزي إلى تقديم عرض قوي أمام أحد أبرز المنافسين الأوروبيين مستفيدًا من امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة في البطولات الكبرى.

وتمنح مواجهة المنتخبين فرصة للجهازين الفنيين للتعرف على نقاط القوة والضعف قبل الدخول في مرحلة خروج المغلوب حيث تصبح الأخطاء أكثر تكلفة ولا يكون هناك مجال كبير لتعويض التعثر.

التشكيل المتوقع لمنتخب إسبانيا أمام إنجلترا

استقر لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا على ملامح التشكيل المتوقع الذي قد يخوض به مواجهة إنجلترا مع وجود عدد من الأسماء التي تمثل الركائز الأساسية في تشكيل الماتادور.

ومن المنتظر أن يأتي التشكيل المتوقع لإسبانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: يورو كوبارسي هويسين كوكوريلا.

خط الوسط: زوبيمندي لوبيز رويز.

خط الهجوم: بينو فيران توريس باينا.

ويأمل الجهاز الفني الإسباني في الاستفادة من القدرات الهجومية للعناصر الموجودة في الخط الأمامي مع الاعتماد على السيطرة في وسط الملعب وتقليل المساحات أمام لاعبي المنتخب الإنجليزي.

ويمثل التشكيل المتوقع مؤشرًا على رغبة دي لا فوينتي في الحفاظ على التوازن بين العناصر الشابة وأصحاب الخبرات خاصة أن مواجهة إنجلترا تتطلب قدرًا كبيرًا من التركيز طوال دقائق المباراة.

موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

تقام مباراة إسبانيا وإنجلترا مساء اليوم الأحد على ملعب «طيران الرياض ميتروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المواجهة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة في لقاء ينتظر أن يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة بالنظر إلى قيمة المنتخبين والأسماء المشاركة في صفوفهما.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإنجلترا

تتولى شبكة قنوات beIN SPORTS نقل أحداث المواجهة المرتقبة بين المنتخبين حيث تقرر إذاعة المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1 ضمن تغطيتها لمنافسات دوري الأمم الأوروبية.

وتترقب الجماهير مواجهة تحمل العديد من التفاصيل الفنية بداية من الصراع على وسط الملعب مرورًا بالمواجهات الفردية بين نجوم المنتخبين وصولًا إلى قدرة كل جهاز فني على استغلال نقاط ضعف المنافس.