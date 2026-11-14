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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد التتويج بالكرة الذهبية.. هاري كين يتحدى سلسلة إسبانيا التاريخية

هاري كين
هاري كين
إسراء أشرف

تتجه الأنظار إلى هاري كين، قائد منتخب إنجلترا ومهاجم بايرن ميونخ، قبل المواجهة المرتقبة أمام إسبانيا، بطلة العالم، على ملعب متروبوليتانو في العاصمة مدريد، في اختبار جديد للمهاجم الإنجليزي الذي يعيش واحدة من أفضل فتراته الكروية، بعدما توج بالكرة الذهبية مؤخرًا.

واحتفت صحيفة "ماركا" الإسبانية بالمستويات التي قدمها كين خلال عام 2026، واعتبرته أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، باستثناء لاعبي المنتخب الإسباني، مشيرة إلى حضوره المتكرر على صفحاتها، بعدما ظهر على أربعة أغلفة للصحيفة، عقب حصوله على الحذاء الذهبي لموسم 2025-2026، وجائزة أفضل 100 لاعب المقدمة من "ماركا"، قبل أن يضيف الكرة الذهبية إلى سجل إنجازاته في حفل أقيم بلندن.

ولا يدخل مهاجم بايرن ميونخ المواجهة المقبلة بصفته أحد أبرز نجوم العام فقط، بل يحمل أيضًا رقمًا تاريخيًا مع منتخب بلاده، بعدما أصبح أكثر اللاعبين مشاركة بقميص إنجلترا برصيد 126 مباراة دولية، ويسعى إلى قيادة الأسود الثلاثة أمام منتخب إسبانيا الذي لم يتعرض للهزيمة في آخر 43 مباراة متتالية.

وتحمل المباراة ذكريات قريبة لكين مع ملعب متروبوليتانو، بعدما واجه أتلتيكو مدريد قبل نحو 10 أيام بقميص بايرن ميونخ، في دوري أبطال أوروبا، وخرج فريقه منتصرًا بهدفين دون رد. 

ورغم غيابه عن التسجيل، كان للمهاجم الإنجليزي دور مؤثر في الانتصار، بعدما صنع الهدف الثاني الذي أحرزه لايمر، وشارك بفاعلية في بناء الهجمات من خلال التحرك إلى وسط الملعب.

وفي تقريرها، ربطت "ماركا" التطور اللافت في أرقام كين التهديفية خلال السنوات الأخيرة بالعمل مع طبيبه الرياضي الشخصي أليخاندرو إلورياغا، الذي يرافقه منذ سبع سنوات، وكان له دور في مساعدته على تجاوز مشكلات الكاحل والحفاظ على جاهزيته البدنية.

وتعكس أرقام المهاجم الإنجليزي حجم التطور الذي شهده مستواه التهديفي، بعدما سجل 44 هدفًا خلال موسم 2023-2024، و41 هدفًا في الموسم التالي، قبل أن يصل إلى 61 هدفًا في الموسم الماضي، إلى جانب تسجيله 10 أهداف على مستوى الأندية خلال الموسم الحالي.

وبين الإنجازات الفردية والأرقام القياسية مع منتخب بلاده، يدخل كين مواجهة إسبانيا بطموح مواصلة تألقه وإضافة محطة جديدة إلى عام استثنائي في مسيرته الكروية.

هاري كين كين الكرة الذهبية إنجلترا إسبانيا

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