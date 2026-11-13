إسبانيا تهزم التشيك بثنائية وتواصل انفرادها بصدارة دوري الأمم الأوروبية

حقق منتخب إسبانيا فوزًا على نظيره التشيكي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، ليواصل الماتادور نتائجه المميزة ويحافظ على صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة.

وجاء الهدف الأول للمنتخب الإسباني عن طريق لاديسلاف كريتشي، لاعب التشيك، بالخطأ في مرماه بالدقيقة 72، قبل أن ينجح مارك بوبيل في تسجيل الهدف الثاني خلال الدقيقة 90+6، ليؤكد تفوق أصحاب الأرض ويحسم المواجهة لصالحهم.

إسبانيا تواصل سلسلة اللاهزيمة بعد التقدم

واصل منتخب إسبانيا سجله المميز في المباريات التي ينجح خلالها في تسجيل الهدف الأول، بعدما حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في آخر 43 مباراة تقدم فيها بالنتيجة.

وتعود آخر خسارة للماتادور في هذه الحالة إلى الأول من ديسمبر 2022، عندما سقط أمام منتخب اليابان خلال منافسات كأس العالم التي أقيمت في قطر.

وخلال هذه السلسلة، حقق المنتخب الإسباني 37 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات، في إحصائية تعكس قدرته على الحفاظ على تقدمه وحسم المباريات لصالحه.

ترتيب إسبانيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية

وبهذا الفوز، رفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 15 نقطة، ليواصل انفراده بالمركز الأول في جدول ترتيب المجموعة، بينما بقي منتخب التشيك في المركز الأخير دون أي نقاط، بعدما تلقى خسارة جديدة في مشواره بالبطولة.