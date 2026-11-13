قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمكالمات فيديو مزيفة.. قراصنة كوريا الشمالية ينهبون 400 مليون دولار من العملات المشفرة
حسين لبيب: الأهلي والزمالك طرفا المنافسة على الدوري.. وبيراميدز ليس المنافس الأول
عيار 21 يتراجع 1750 جنيها من القمة.. انهيار غير مسبوق في أسعار الذهب
مرشح الرئاسة الفرنسية يتحدى إسرائيل: لم أطلب دخول أراضيكم.. وسندين الإبادة في غزة
رقم قياسي منذ عقود.. عجز الميزانية الأمريكية يقفز إلى 404 مليارات دولار في أكتوبر
ثقافة الفنانين لها دور مهم.. محمد العدل يسخر من رمضان والعوضي
عدد قياسي.. أمريكا ترحل 483 ألف شخص في عام واحد
مدير مدرسة يخطف الأنظار باحتفال بهلواني خلال مباراة كرة قدم مع طلابه في الشرقية
ترامب: الإخوان أخطر من الشيوعيين وتهديدهم يتجاوز الشرق الأوسط
سيد معوض: كريم حافظ الأقرب لقيادة لجبهة اليسرى أمام مالاوي.. وعلي ماهر الاختيار الأنسب
أقل سعر ذهب في الصاغة الآن
حاتم صابر: الاتفاقيات القضائية والتعاون الدولي مفتاح تسليم المطلوبين من عناصر الإخوان بالخارج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسيوني: حسام حسن رجع شخصية المنتخب.. وعلي ماهر يعتمد على الكرة الهجومية

حسام حسن
حسام حسن
منار نور

أكد عبدالحميد بسيوني، نجم الكرة المصرية السابق، أن حسام حسن قدم نتائج مميزة خلال فترة توليه القيادة الفنية لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أن علي ماهر يمثل امتدادًا للمرحلة السابقة، مطالبًا بدعمه خلال مهمته الجديدة.

وقال عبدالحميد بسيوني، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2": "حسام حسن رجع شخصية المنتخب الوطني، ونشكره على النتائج الممتازة اللي حققها، ونتمنى له التوفيق في الفترة الجاية، وعلي ماهر اختيار موفق، وإن شاء الله ندعمه ويكون تكملة للفترة اللي فاتت".

وتحدث بسيوني عن الأسلوب الفني الذي يعتمد عليه علي ماهر، موضحًا أنه يميل إلى الكرة الهجومية، ويحرص على توظيف ظهيري الجنب في الأدوار الهجومية، بالتعاون مع لاعبي خط الوسط والهجوم.

وأضاف أن علي ماهر اعتاد الاعتماد على طريقة 4-2-3-1، مشيرًا إلى أن قائمة منتخب مصر تضم عناصر جيدة في مختلف المراكز، وهو ما يمنح المدير الفني العديد من الخيارات لاختيار التشكيل المناسب.

وكشف عبدالحميد بسيوني عن التشكيل الأمثل من وجهة نظره لمنتخب مصر أمام مالاوي، والذي جاء كالتالي:

مصطفى شوبير في حراسة المرمى.

محمد هاني، حسام عبدالمجيد، رامي ربيعة، أحمد فتوح في خط الدفاع.

مروان عطية ومهند لاشين في وسط الملعب.

عمر مرموش، محمد صلاح، وحمزة عبدالكريم في الخط الأمامي.

حسام حسن عبد الحميد بسيونى منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

بعد قرار الحكومة.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور الجديدة ورفع المرتبات مجددًا

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن طلاب 2 بكالوريا المتجاوزين نسب الغياب .. ماذا أعلنت التعليم؟

سعر الذهب

الذهب ينهار.. 215 جنيها تراجعا جديدا في الصاغة الآن

حالة الطقس

الجو هيقلب في ثواني.. لو خارج أو مسافر بكرة الجمعة خلي بالك من "5 ساعات" على الطرق

وزير التربية والتعليم

لطلاب 2 بكالوريا.. توضيح عاجل بشأن مادتي الثقافة المالية واللغة الأجنبية الثانية

ارتفاع سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري في البنوك

الدولار يرتفع فجأة في البنوك .. وأعلى سعر للشراء في هذا البنك

محمد رمضان وأحمد العوضي

بلبل العرب.. تلاسن بين محمد رمضان وأحمد العوضي: أوزع لحمة أبرك من لبس البدلة

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية وفنية

«دموع إيزيس».. ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة تناقش دور نهر النيل في تشكيل الهوية المصرية عبر التاريخ

الزمالك

أزمة المستحقات وآخر استعدادات معتمد جمال... كل ما تريد معرفته عن نادي الزمالك

أنس وطارق حبيب على يمين ويسار الصورة

بعد إسقاطها عن طارق وأنس حبيب| متى يفقد المصريون جنسيتهم؟.. 7 حالات حددها القانون

بالصور

فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق.. هل يعالج الحموضة ويساعد على التنحيف؟

فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق
فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق
فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق

ليس مجرد حب للنظافة والترتيب.. أعراض الوسواس القهري وأنواعه وأسبابه وطرق علاجه

الوسواس القهري
الوسواس القهري
الوسواس القهري

دراسة تحذر: جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة
جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة
جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

العمل بدوام جزئي يقلل خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن بنسبة 38%.. دراسة تكشف السر

علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد