بسيوني: حسام حسن رجع شخصية المنتخب.. وعلي ماهر يعتمد على الكرة الهجومية

أكد عبدالحميد بسيوني، نجم الكرة المصرية السابق، أن حسام حسن قدم نتائج مميزة خلال فترة توليه القيادة الفنية لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أن علي ماهر يمثل امتدادًا للمرحلة السابقة، مطالبًا بدعمه خلال مهمته الجديدة.

وقال عبدالحميد بسيوني، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2": "حسام حسن رجع شخصية المنتخب الوطني، ونشكره على النتائج الممتازة اللي حققها، ونتمنى له التوفيق في الفترة الجاية، وعلي ماهر اختيار موفق، وإن شاء الله ندعمه ويكون تكملة للفترة اللي فاتت".

وتحدث بسيوني عن الأسلوب الفني الذي يعتمد عليه علي ماهر، موضحًا أنه يميل إلى الكرة الهجومية، ويحرص على توظيف ظهيري الجنب في الأدوار الهجومية، بالتعاون مع لاعبي خط الوسط والهجوم.

وأضاف أن علي ماهر اعتاد الاعتماد على طريقة 4-2-3-1، مشيرًا إلى أن قائمة منتخب مصر تضم عناصر جيدة في مختلف المراكز، وهو ما يمنح المدير الفني العديد من الخيارات لاختيار التشكيل المناسب.

وكشف عبدالحميد بسيوني عن التشكيل الأمثل من وجهة نظره لمنتخب مصر أمام مالاوي، والذي جاء كالتالي:

مصطفى شوبير في حراسة المرمى.

محمد هاني، حسام عبدالمجيد، رامي ربيعة، أحمد فتوح في خط الدفاع.

مروان عطية ومهند لاشين في وسط الملعب.

عمر مرموش، محمد صلاح، وحمزة عبدالكريم في الخط الأمامي.