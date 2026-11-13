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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: حسام عبدالمجيد يستحق الحصول على 700 ألف جنيه.. ومحاولات لتسوية الأزمة

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
منار نور

كشف الإعلامي أمير هشام عن تفاصيل المستحقات المالية المتأخرة للمدافع حسام عبدالمجيد لدى نادي الزمالك، موضحًا موقف إدارة القلعة البيضاء من سدادها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، أن حسام عبدالمجيد يستحق الحصول على نسبة 10% من مستحقاته المالية، وفقًا للائحة، بعد تتويج الزمالك ببطولة الدوري، وتبلغ قيمة هذه المستحقات نحو 700 ألف جنيه.

وأضاف أن مصدرًا مسؤولًا داخل نادي الزمالك أكد أحقية اللاعب في الحصول على هذا المبلغ، مشيرًا إلى أن الإدارة لديها نية لسداد المستحقات، لكن دون تحديد موعد نهائي حتى الآن.

وأشار إلى أن هناك اتجاهًا لدى بعض مسؤولي النادي للإسراع في تسوية مستحقات اللاعب، باعتباره أحد أبناء الزمالك، فضلًا عن الرغبة في الإبقاء على فرصة استعادته مستقبلًا، وعدم انتقاله إلى النادي الأهلي حال عودته إلى الدوري المصري.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد أن ملف حسام عبدالمجيد لم يشهد حسمًا نهائيًا حتى الآن، سواء فيما يتعلق بموعد سداد مستحقاته أو بمستقبله خلال المرحلة المقبلة.

حسام عبد المجيد الزمالك أمير هشام

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