مدحت عبدالهادي: الونش استحق الانضمام لمنتخب مصر.. وحمزة عبدالكريم مفاجأة علي ماهر

أكد مدحت عبدالهادي، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أن اختيار علي ماهر لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر يعد اختيارًا جيدًا، في ظل النتائج التي حققها خلال تجاربه التدريبية السابقة.

وقال مدحت عبدالهادي، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2": "نشكر الكابتن حسام حسن وجهازه الفني على الفترة الماضية، ونبارك للكابتن علي ماهر، وأنا شايف إنه اختيار كويس بسبب النتائج اللي حققها".

وأضاف: "محمود حمدي الونش استحق التواجد في قائمة منتخب مصر، وكنا بنقول إنه يستحق الانضمام من بدري، نظرًا للإمكانيات الكبيرة اللي يمتلكها والمستوى اللي بيقدمه، فهو لاعب صاحب خبرات كبيرة، ويعد الأكثر خبرة بين المجموعة المتواجدة حاليًا، لكن في النهاية الأولوية والأفضلية ستكون للاعب الأكثر جاهزية داخل الملعب".

وتحدث نجم الزمالك السابق عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر، مشيرًا إلى إمكانية الاعتماد على مروان عطية ومهند لاشين في وسط الملعب، مع وجود محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه، إلى جانب هيثم حسن في الخيارات الهجومية.

واختتم مدحت عبدالهادي تصريحاته، قائلًا إنه يتوقع اعتماد علي ماهر على الثنائي محمود حمدي الونش ورامي ربيعة في قلب الدفاع، موضحًا أن المدير الفني عادة ما يعتمد على مهاجم صريح، ورشح حمزة عبدالكريم لقيادة هجوم منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.