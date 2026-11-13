أمير هشام عن منشور خال محمد صلاح: لازم توضيح رسمي

طالب الإعلامي أمير هشام بصدور توضيح رسمي من الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، بشأن ما نشره عبد العزيز البمبي، خال محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، حول كواليس ما حدث بين شوطي مواجهة مصر وأنجولا، وما تردد بشأن توجيه إهانات للاعبين خلال اللقاء.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إنه في حال صحة ما تردد بشأن الواقعة، ووجود دور لمحمد صلاح في رحيل حسام حسن عن تدريب المنتخب، فإن ذلك يستحق الإشادة بموقف قائد الفراعنة، مضيفًا: «كتر خير صلاح».

وأكد هشام احترامه وتقديره للجهاز الفني السابق، مشددًا على ضرورة خروج أفراده بتوضيح أو تكذيب رسمي إذا كانت هذه الأنباء غير صحيحة، خاصة أن ما تضمنه المنشور، حال ثبوته، لا يليق بمدير فني يتولى مسؤولية تدريب منتخب مصر.

وأضاف أن طريقة التعامل مع اللاعبين وتوجيه مثل هذه العبارات، حتى في حالة تراجع مستواهم أو ارتكابهم أخطاء فنية، أمر غير مقبول، مؤكدًا أن لاعبي المنتخب الوطني يستحقون التعامل معهم بصورة تليق بقيمة وقميص المنتخب.

وأشار الإعلامي إلى أن بعض الأصوات التي كانت تنتقد حسام حسن تحولت لاحقًا إلى التعاطف معه، رغم وجود مواقف سابقة اتسمت بالانتقاد الواضح لتوجهاته، مؤكدًا أنه لا يحمل أي موقف عدائي تجاه المدير الفني السابق، لكنه يرى أن ما نشره خال محمد صلاح يستوجب ردًا رسميًا وتوضيحًا للرأي العام.

وتطرق أمير هشام إلى موقف عبد العزيز البمبي، موضحًا أن خال محمد صلاح يبدو أنه وصل إلى مرحلة من الغضب بسبب الهجوم المتواصل الذي يتعرض له اللاعب، وهو ما دفعه للخروج علنًا للحديث عن الواقعة، وما تردد بشأن تعرض لاعبي المنتخب لإهانات بين شوطي مباراة مصر وأنجولا.

كما علق على الصورة المتداولة لمحمد صلاح عبر حساباته الرسمية، والتي ظهر خلالها وهو يخرج لسانه، موضحًا أنه إذا كان المقصود منها استفزاز التوأم حسام وإبراهيم حسن، فإن ذلك لا يُعد تصرفًا مقبولًا، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن اللاعب من حقه أن يتلقى تعليمات فنية من مديره الفني خلال فترة الاستراحة بين الشوطين، وليس أن يتعرض لإهانات، حال صحة ما جرى تداوله.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على ضرورة إصدار توضيح رسمي بشأن ما نشره خال محمد صلاح، من أجل كشف حقيقة ما حدث خلال مواجهة مصر وأنجولا، ووضع حد للجدل المثار حول كواليس العلاقة بين قائد المنتخب والجهاز الفني السابق.