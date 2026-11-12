علي ياسين هداف الدوري الإماراتي: محمد صلاح مثلي الأعلى وهدفنا تتويج مودرن دبي بكأس الإمارات

أكد علي ياسين، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت دبي، متصدر دوري الدرجة الثانية الإماراتي، أن النجم المصري محمد صلاح يُعد مثله الأعلى، مشيرًا إلى أن نجاحاته في الملاعب الأوروبية منحته الثقة في قدرته على التألق خارج مصر.

وقال علي ياسين، خلال تصريحاته لبرنامج «ستاد مصر مودرن» الذي يقدمه الإعلامي عبدالرحمن طارق عبر قناة Modern MTI TV: «محمد صلاح هو مثلي الأعلى، وهو السبب في إيماني بإمكانية النجاح خارج مصر، خاصة أن اللاعب دائمًا ما يشعر بالراحة في بلده، لكن نجاح صلاح الكبير في أوروبا جعلنا ندرك أننا قادرون على تحقيق أحلامنا خارج وطننا».

وأضاف: «أشكر الدكتور وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، على دعمه الدائم لنا، كما أن الكابتن محمد عبدالوهاب، المدير الفني للفريق، يقوم بدور فني كبير معنا ويساهم في تطوير مستوانا».

واختتم علي ياسين تصريحاته قائلًا: «هدفنا هذا الموسم هو التتويج بلقب كأس الإمارات وتحقيق الصعود إلى الدوري الإماراتي الممتاز، والحصول على لقب هداف الدوري مثلما حدث الموسم الماضي ونسعى لمواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق طموحات النادي».