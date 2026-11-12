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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

باستثمارات 500 مليون جنيه.. وزير التعليم العالي يفتتح أعمال تطوير معهد بحوث أمراض العيون

معهد بحوث أمراض العيون
معهد بحوث أمراض العيون
نهلة الشربيني

افتتح الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، عددًا من أعمال التطوير والتحديث بمعهد بحوث أمراض العيون، ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والبحثية.

وأكد الوزير أن تطوير المؤسسات الطبية المتخصصة يمثل أحد المحاور المهمة للارتقاء بالمنظومة الصحية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تحديث المنشآت والتجهيزات الطبية، وتعزيز الإمكانات المتاحة لتقديم خدمات علاجية متطورة وفقًا لأحدث المعايير العلمية والطبية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية المتخصصة.

وأوضح قنصوة أهمية التكامل بين تقديم الخدمات العلاجية والبحث العلمي والتدريب الطبي، باعتبارها ركائز أساسية لتطوير المؤسسات الطبية المتخصصة وإعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات المتلاحقة في المجالات الطبية، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تحديث البنية التحتية والتجهيزات، والاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية للمعاهد المتخصصة في دعم جهود تطوير المنظومة الصحية.

وشدد الوزير على أهمية مواصلة تنفيذ خطط التطوير والتحديث، ورفع كفاءة الأداء الطبي والإداري، وتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، بما يضمن تحقيق أفضل مستويات الخدمة، مؤكدًا أن تطوير المؤسسات الطبية يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن المتابعة المستمرة لمستوى الأداء تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة التطوير وتحقيق أهدافه.

وشملت الزيارة افتتاح وتفقد عدد من المنشآت والأقسام التي شهدت أعمال تطوير وتحديث، في إطار خطة متكاملة نفذها المعهد على مدار السنوات الست الماضية باستثمارات بلغت نحو 500 مليون جنيه، وفي مقدمتها العيادات الخارجية، عقب الانتهاء من أعمال تطويرها بما يسهم في تحسين بيئة تقديم الخدمة الطبية ورفع كفاءة استقبال المرضى، إلى جانب تطوير وتحديث المعامل البحثية ومكاتب الجهاز الإداري بالمعهد، فضلا عن تفقد غرف العمليات المطورة والوقوف على أعمال التطوير والتجهيزات التي تم تنفيذها للارتقاء بمستوى الخدمات الجراحية وتعزيز الإمكانات الطبية بالمعهد.

كما تفقد الوزير منظومة الزمالة الإنجليزية والتدريب الطبي، دعمًا للعملية التدريبية وإعداد وتأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير العلمية والمهنية، فضلًا عن متابعة أعمال تطوير الجانب الإداري وبيئة العمل، بما يدعم كفاءة الأداء وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمترددين والعاملين بالمعهد.

ومن جانبه، أعرب الدكتور هشام هاشم، عن تقديره لزيارة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وافتتاح أعمال التطوير والتحديث بالمعهد، مشيرًا إلى قيام المعهد حاليا بالتنسيق لاعتماد البورد العربي، مؤكدًا أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والتدريبية والبحثية والإدارية، وتطوير البنية التحتية والتجهيزات، وتعزيز قدرات المعهد في مجال طب وجراحة العيون، بما يدعم دوره في تقديم خدمات طبية متخصصة والمساهمة في خدمة المرضى والمجتمع.

جدير بالذكر أن أعمال التطوير والتحديث بمعهد بحوث أمراض العيون تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير المؤسسات الطبية البحثية المتخصصة، وتعزيز دورها في تقديم الرعاية الصحية والبحث العلمي والتدريب الطبي، بما يحقق التكامل بين التطوير المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وزير التعليم العالي معهد بحوث أمراض العيون أمراض العيون

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