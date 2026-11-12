مديرة صندوق " رعاية المسنين " تبحث تطوير منظومة رعاية كبار السن وتعزيز جودة حياتهم

شاركت السيدة عهود وافي المديرة التنفيذية لصندوق " رعاية المسنين "في فعاليات أعمال اللقاء التشاوري الوطني الموسع الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي تحت عنوان «الجهود الوطنية في مجال الإعاقة.. تكامل الإنجازات، وتوحيد الأولويات، وتعظيم الأثر» - وهو لقاء تشاوري وطني فى ضوء، إعلان عمّان–برلين وترأسته المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي.

وياتى انعقاد اللقاء في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهود الوطنية المعنية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وبحث آليات إعداد مقترح وطني يعكس الرؤية المصرية في مجال تمكينهم، اتساقًا مع تبني مصر مبادئ «إعلان عمّان–برلين»، وتنفيذ التوصيات المشتركة الصادرة عن المؤتمر العربي الإقليمي المعني بمتابعة تنفيذ التزامات الإعلان، والتي تضمنت تطوير نموذج تجريبي استرشادي يساعد الدول الأعضاء على تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، مع توصية مصر والأردن وقطر بتبني نموذج تنفيذي تجريبي استرشادي.

واستعرضت المديرة التنفيذية للصندوق آليات عمل الصندوق وأهدافه الرامية إلى حماية حقوق كبار السن وتطوير منظومة الخدمات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية تطوير منظومتي الرعاية المؤسسية والمنزلية، وتوسيع نطاق وصول الخدمات إلى كبار السن في مختلف المناطق؛ لضمان حصولهم على الرعاية والدعم اللازمين.

وأكدت " وافي" أن تطوير منظومة رعاية كبار السن، وتعزيز جودة حياتهم، وتكثيف الجهود لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها في مختلف أنحاء الجمهورية يأتي على رأس أولويات أجندة عمل الصندوق؛ انطلاقًا من الحرص على تعزيز حقوقهم، وتوفير سبل الرعاية والحماية الاجتماعية لهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، بما يحفظ كرامتهم، ويعزز استقلاليتهم، ويحقق الاستفادة من خبراتهم المتراكمة.

وشهد اللقاء حضور يمنى البحار، نائبة وزير السياحة والآثار،اللواء مهندس توفيق عبد الرحيم، نائب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأستاذة رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج «مودة»، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الأستاذة أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق «عطاء»، والأستاذة زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور خالد عبد الحليم الاستاذ، بمعهد التخطيط القومى مستشار رئيس المعهد للتخطيط الاستراتيجى والأستاذ خليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعى ، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وممثلي الوزارات والهيئات والشركاء المعنيين.