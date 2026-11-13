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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسين لبيب: لن أوافق على عودة زيزو للزمالك.. ولو عاد بي الزمن سأغير مجلس الإدارة

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

قيم الكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، أداء مجلس الإدارة الذي يترأسه، بمنحه 4 درجات فقط من 10، واعترف بأن تشكيل المجلس هو القرار الذي كان سيغيره لو عاد به الزمن.

وقال حسين لبيب في تصريحات عبر برنامج «ملعب أون» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على قناة «أون سبورت»، ردًا على سؤال عن القرار الذي كان سيغيره لو عاد به الزمن: «تشكيل مجلس الإدارة».

وحين سأله عبد الجواد عن الدرجة التي يمنحها لمجلس الإدارة من 10، أجاب: «4 من 10».

وأغلق رئيس الزمالك الباب أمام عودة أحمد سيد زيزو، نجم الأهلي الحالي، إلى القلعة البيضاء، وقال: «لن أوافق على عودة زيزو للزمالك مرة أخرى».

وقارن لبيب بين النجوم الذين رحلوا عن النادي وانتقلوا إلى الأهلي في السنوات الأخيرة، مضيفًا: «رحيل إمام عاشور خسارة أكبر للزمالك من مغادرة زيزو وبن شرقي».

وتحدث رئيس الزمالك عن أصعب لحظاته في المنصب، وعن اللاعب الأكثر انتماءً للنادي في رأيه، وقال: «أصعب يوم عشته هو يوم سحب الأرض. وأكثر لاعب رأيته زملكاويًا هو عمر جابر».

وعن البطولات التي عاشها مع الفريق، أوضح: «أكثر بطولة فرحت بها هي السوبر الأفريقي، وأكثر بطولة حزنت عليها هي السوبر المصري».

حسين لبيب الزمالك زيزو اخبار الرياضة

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