مستشفيات جامعة بني سويف تنقذ طفلة عمرها عام وتستخرج طلقة نارية من بطنها دون جراحة تقليدية

أعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، ، نجاح فريق طبى بقسم جراحة الأطفال في إنقاذ حياة طفلة عمرها عام، واستخراج طلقة نارية من بطنها باستخدام المنظار الجراحي دون الحاجة لفتح البطن جراحياً، وذلك بعد حضورها إلى الطوارئ حيث تم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لها.

أُجريت الجراحة على يد الاستاذ الدكتور أحمد السادات رئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى الجامعة، والأستاذ المساعد الدكتورة سهام أنور أستاذ مساعد جراحة الأطفال، والدكتور إسلام شمعة مدرس مساعد جراحة الأطفال، والدكتور عمرو يونس طبيب مقيم جراحة الأطفال، وبمشاركة فريق التخدير الذي ضم الدكتور كيرلس منير مدرس التخدير، والدكتورة علا أبو هشيمة مدرس مساعد التخدير، والدكتور محمد فولي طبيب مقيم التخدير، والدكتورة شيماء إسماعيل طبيب مقيم التخدير، إلى جانب فريق التمريض المكون من مستر محمود هاشم ومستر محمود محمد.

وشهدت الجراحة شرحًا تفصيليًا وأكاديميًا للحالة في إطار تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم التطوير المستمر للمهارات الجراحية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الفرق الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

من جانبه أكد رئيس الجامعة أن الحالة ما زالت محجوزة بقسم جراحة الأطفال وتتلقى العلاج والرعاية اللازمة، موجها الشكر والتقدير لجميع أعضاء الفريق الطبي وطاقم تمريض العمليات وفريق التمريض بالقسم الداخلي، تقديرًا لجهودهم المخلصة وتعاونهم المثمر في إنجاح هذا العمل الطبي المتميز ، مؤكدا مواصلة هذه النجاحات من خلال الجهود المستمرة بهدف تقديم رعاية طبية متميزة لخدمة المرضى فى محافظة بني سويف.

وأضاف أن هذا النجاح الطبي يعكس ما تتمتع به مستشفيات جامعة بني سويف من كوادر طبية عالية الكفاءة وتجهيزات متطورة تواكب أحدث التقنيات العلاجية والجراحية، مشيرًا إلى أن إجراء مثل هذه الجراحات الدقيقة باستخدام المنظار الجراحي دون اللجوء إلى الجراحة التقليدية يسهم في تقليل المضاعفات وتسريع فترات التعافي، بما يحقق أفضل مستويات الرعاية الصحية للمرضى، خاصة الأطفال، مؤكدا مكانة المستشفيات الجامعية كمركز طبي وتعليمي متميز يخدم أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

من جانبه، أوضح الدكتور هاني حامد عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن نجاح الفريق الطبي في التعامل مع هذه الحالة الدقيقة يُجسد المستوى المتميز الذي وصلت إليه الكوادر الطبية بالكلية والمستشفيات الجامعية، مؤكدًا أن التكامل بين الأقسام المختلفة والاعتماد على أحدث الأساليب الجراحية الحديثة يمثلان ركيزة أساسية في تقديم خدمة طبية آمنة وفعالة، فضلًا عن دعم العملية التعليمية والتدريبية للأطباء والطلاب من خلال التعامل مع الحالات النادرة والمعقدة وفقًا لأعلى المعايير الطبية.

وأعرب الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الطبي وأطقم التخدير والتمريض المشاركون في الجراحة، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية تحرص على توفير جميع الإمكانات البشرية والتقنية اللازمة للتعامل الفوري مع الحالات الحرجة والطوارئ على مدار الساعة ، مضيفا أن هذا الإنجاز يعكس نجاح منظومة العمل الجماعي داخل المستشفيات، ويؤكد استمرار تطوير الخدمات الطبية والعلاجية بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.



