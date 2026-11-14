مدير تعليم بني سويف يتفقد مدرستي الأقباط الإعدادية بنين والأقباط الإعدادية بنات

أجرى الدكتور عصام عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، جولة ميدانية تفقد خلالها مدرستي الأقباط الإعدادية بنين والأقباط الإعدادية بنات، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية والوقوف على مستوى الأداء والانضباط داخل المدرستين.



واستهل مدير المديرية جولته بتفقد الفصول الدراسية، ومتابعة انتظام حضور الطلاب والطالبات، والاطمئنان على سير الحصص الدراسية وفقًا للجداول المقررة، كما اطلع على سجلات الحضور والغياب ودفاتر التقييمات الأسبوعية وسجلات المعلمين، للتأكد من انتظام أعمال المتابعة والتقييم وفقًا للتعليمات المنظمة.

كما تابع مستوى الطلاب والطالبات في المواد الدراسية المختلفة، ومدى الالتزام بتنفيذ المناهج والخطط الدراسية، مؤكدًا أهمية الاهتمام بنواتج التعلم، والعمل على تنمية مهارات القراءة والكتابة، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، مع تقديم الدعم التعليمي اللازم للطلاب الذين يحتاجون إلى تحسين مستواهم الدراسي.

وشدد الدكتور عصام عمارة على ضرورة الالتزام بالانضباط المدرسي، وانتظام حضور الطلاب والمعلمين، واستمرار المتابعة اليومية داخل الفصول، وعدم الاكتفاء بالأعمال المكتبية، مع الاهتمام بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة تساعد على تحسين مستوى التحصيل الدراسي.

وأكد مدير المديرية أن الجولات الميدانية تستهدف رصد الواقع الفعلي للعملية التعليمية داخل المدارس، ومتابعة تنفيذ التعليمات والقرارات الوزارية، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على انتظام الدراسة، بما يحقق مصلحة الطلاب ويرتقي بمستوى العملية التعليمية.