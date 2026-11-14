تموين بني سويف: تحرير 560 محضرا في حملات مكثفة على المخابز والأسواق

حررت مديرية التموين ببني سويف 561 محضرا لمخالفات تموينية متنوعة، خلال الحملات المكثفة التي نفذتها بمختلف مراكز المحافظة في الفترة من 7 إلى 13 نوفمبر الجاري، تحت إشراف المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل الوزارة، وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز، وضبط منظومة الدعم، والتصدي للممارسات غير القانونية

وأوضح التقرير الذي أعدته المديرية أن الحملات أسفرت عن تحرير 268 محضرا لمخالفات متنوعة بالمخابز البلدية، و81 محضرا لمخالفات تتعلق بصرف المقررات التموينية لدى البدالين التموينيين ومشروع جمعيتي بالإضافة إلى تحرير 62 محضرا في مجال الأسواق العامة والغش التجاري، و60 محضرا لعدم حمل العاملين شهادات صحية.

كما تضمنت النتائج تحرير 47 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المقرر، و38 محضرا لمخالفات في مجال تداول المواد البترولية، فضلًا عن 5 محاضر لبدء ممارسة أنشطة دون الحصول على التراخيص اللازمة أو القيد بالسجل التجاري، ليصل إجمالي المحاضر والمخالفات التي أسفرت عنها الحملات إلى 561 محضرا.