انطلاق دوري كأس محافظ بني سويف لكرة القدم بمشاركة 16 فريقًا

انطلقت فعاليات النسخة الـــ 38 من دوري كأس محافظ بني سويف لكرة القدم، للعام المالي 2026/2027، وذلك يوم الأربعاء الماضي 11 نوفمبر 2026، بنادي الشباب الرياضي، والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة من خلال إدارة التنمية الرياضية، بمشاركة 16 فريقًا تمثل مراكز الشباب والأندية بالمحافظة

وفي هذا السياق شهدت منافسات المجموعة الأولى، التي أقيمت يوم الأربعاء، إقامة مباراتين، أسفرت الأولى عن فوز فريق مركز العبور للتنمية الشبابية على فريق مركز شباب قاي بنتيجة هدفين مقابل هدف، فيما حقق فريق مركز شباب قمبش فوزًا كبيرًا على فريق مركز شباب مدينة الفشن بنتيجة 6 أهداف دون مقابل

واستمرت المنافسات يوم الخميس 12 نوفمبر، بإقامة مباراتين ضمن المجموعة الثانية، انتهت الأولى بالتعادل السلبي بين فريقي نادي الشباب ومركز شباب بهبشين، بينما حقق فريق مركز شباب الحكامنة فوزًا بخمسة أهداف دون مقابل على فريق مركز شباب نزلة المشارقة

ويشارك في الدوري 16 فريقًا، تم توزيعها على 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة؛ حيث تضم المجموعة الأولى فرق مراكز شباب العبور للتنمية الشبابية، وقاي، ومدينة الفشن، وقمبش، فيما تضم المجموعة الثانية فرق مراكز شباب بهبشين، والحكامنة، ونزلة المشارقة، ونادي الشباب.

وتضم المجموعة الثالثة فرق مراكز شباب بلفيا، وكوم أبو خلاد، وبني سليمان البحرية، ومركز شباب العلالمة، بينما تضم المجموعة الرابعة فرق مراكز شباب الميمون، ونادي سمسطا، وطحا البيشة، والدوالطة

وتُقام منافسات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد داخل كل مجموعة، على أن يتم تصعيد الفريقين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، بإجمالي 8 فرق، لتُستكمل بعدها الأدوار النهائية بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية، التي سيتم تحديد موعدها بالتنسيق مع المحافظة.

وتنظم البطولة تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، وتحت إشراف الأستاذ هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة، والدكتور أبو الخير عبدالتواب وكيل المديرية لقطاع الرياضة، والأستاذ عبدالله سيف مدير إدارة التنمية الرياضية، وبمشاركة الأخصائيين الرياضيين بالإدارة.