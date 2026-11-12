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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف تواصل دعم حقوق ذوي الإعاقة.. رفع كفاءة الأخصائيين الاجتماعيين

محافظة بني سويف
محافظة بني سويف

تواصل إدارة شؤون الإعاقة بديوان عام محافظة بني سويف، تنفيذ حملاتها التوعوية للتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "أسرتي قوتي"، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت رعاية انتصار السيسي قرينة   رئيس الجمهورية، وضمن مبادرة المحافظة بني سويف محافظة صديقة لذوي الإعاقة، التي تستهدف تسليط الضوء على جهود الدولة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتعزيز وعي المجتمع بحقوقهم، وترسيخ ثقافة الدمج والمشاركة المجتمعية.

وفي هذا السياق عقدت إدارة شؤون الإعاقة اللقاء التوعوي الرابع للتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بديوان عام المحافظة، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم "توجيه التربية الاجتماعية" ومجمع إعلام بني سويف، مستهدف الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بمدارس المحافظة، بمشاركة أكثر من 135 أخصائيًا، ليرتفع بذلك إجمالي المستفيدين من اللقاءات التوعوية التي جرى تنفيذها إلى أكثر من 580 مستفيد

وأوضح الأستاذ سيد سعد، مدير إدارة شؤون الإعاقة بالمحافظة، أن اللقاء شهد طرح عدد من المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز ثقافة الدمج داخل المؤسسات التعليمية، ومنها مقترح تنفيذ يوم مدرسي تحت عنوان "مدرستي.. تسمعني" يتضمن تدريب الطلاب وبعض أولياء الأمور والمعلمين، لدعم ثقافة الدمج وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف أن التوصيات تضمنت كذلك تكليف كليات التربية وكليات علوم الإعاقة بالعمل على توفير الجانب العملي وإنتاج مصادر وأدوات تعليمية، والتبرع بها للمدارس المختصة، للمساهمة في سد الفجوة في الاحتياجات والأدوات المساندة، وتوفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة للطلاب ذوي الإعاقة.

وتناول اللقاء التعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية المنظمة لها، بما يسهم في رفع وعي الأخصائيين الاجتماعيين بدورهم في مساندة الطلاب ذوي الإعاقة داخل المدارس، والتعامل مع احتياجاتهم بصورة تحفظ حقوقهم وتدعم دمجهم ومشاركتهم في العملية التعليمية، فضلًا عن تعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في توفير بيئة داعمة وآمنة تضمن تكافؤ الفرص وتساعد على تنمية قدرات الطلاب.

جاء ذلك بحضور الأستاذ سيد سعد مدير إدارة شؤون الإعاقة بالمحافظة، والدكتور عصام عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم والأستاذ عادل جابر موجه عام التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم، والأستاذ محمد سعد ممثل الهيئة العامة للاستعلامات، إلى جانب أكثر من 135 أخصائيًا اجتماعيًا من مدارس المحافظة.

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