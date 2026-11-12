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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زراعة بني سويف تواصل جهودها في ملفات المحاصيل الاستراتيجية والتعاقدية والأسمدة

زراعة بني سويف
زراعة بني سويف

نفذت مديرية الزراعة ببني سويف حزمة متنوعة من الأنشطة والجهود الميدانية والرقابية والإرشادية خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، شملت متابعة الجمعيات الزراعية ومحال الأعلاف والأسمدة، والمرور على المزارع والمحاصيل، ومتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى جانب جهود حماية الأراضي الزراعية، وفحص عدد من شكاوى المزارعين، ومتابعة ملفات الحيازات والأسمدة والتقنين

جاء ذلك وفقًا للتقرير الذي أعده المهندس محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة بشأن أهم أنشطة المديرية وقطاعاتها خلال الأسبوع، حيث تم إجراء 4 معاينات لمحال أعلاف، ومعاينتين لمزارع ماشية، إلى جانب المرور الميداني على محال الأعلاف بقرى مركز بني سويف، ومتابعة محال الأعلاف ومجارش الحبوب والتراخيص بمركزي ببا وإهناسيا، فضلًا عن زيارة مزرعة دير الأنبا بولا بمنطقة بياض العرب بشرق النيل

وفي إطار الحملات المرورية والرقابية، تم تنفيذ حملات بمركزي إهناسيا وببا لمتابعة أعمال الجمعيات الزراعية، بما يشمل صرف الأسمدة، وأعمال الحيازات، وجهود حماية الأراضي، إلى جانب المرور على مراكز تجميع الألبان ومحال الأعلاف والأسمدة. كما تم تنفيذ حملة رقابية على محال بيع الأسمدة بمركز بني سويف

وفيما يتعلق بملف كارت الفلاح، أظهر التقرير تسجيل 267 ألفًا و243 استمارة حتى تاريخه، واعتماد 276 ألفًا و227 استمارة بينما رصدت المديرية خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 5 نوفمبر 16 حالة تعدٍ جديدة على الأراضي الزراعية، بإجمالي مساحة تجاوزت 10 قراريط فيما بلغ إجمالي ما تمت إزالته من التعديات الفورية والسابقة 23 حالة

كما تضمنت الأنشطة متابعة ميدانية لمجمع الخدمات الزراعية بقرية سدس بمركز ببا، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتنظيم ندوة إرشادية حول مكافحة حشائش القمح بقرية تلت بمركز الفشن، إلى جانب المرور على الزراعات البستانية من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، ومتابعة الصوب الزراعية والمشاتل، والوقوف على التراخيص وأعمال الإحلال والتجديد.

وفي إطار المتابعة الصحية للمحاصيل، تم المرور على زراعات الموز بمرافقة اللجنة العلمية لمكافحة مرضي التورد والتبرقش، كما جرى المرور على حقول الموز بقرية جزيرة ببا لمتابعة الحالة العامة للنباتات ورصد أي إصابات مرضية، واتخاذ ما يلزم في ضوء نتائج المتابعة.

وتضمن البيان اليومي لحركة الأسمدة أرصدة واردة ومنصرفة وموقفا للمخزون الحالي من أسمدة اليوريا والنترات، حيث أشار التقرير إلى أن إجمالي الكميات، في حين تم فحص شكوى عدد من مزارعي قرية الجزائر بمركز إهناسيا، بشأن حالة مياه الري، حيث تم التواصل مع مسؤولي الري الذين أفادوا بأن المياه بحالة جيدة كما جرى التعامل مع شكوى أحد لمواطنين من قرية شنرا بمركز الفشن، بشأن ردم المسقى حيث تم التواصل مع الإدارة الزراعية لاتخاذ اللازم

من جانبه عقد المهندس وكيل الوزارة اجتماعًا موسعًا مع قيادات القطاعات التنفيذية، إلى جانب اجتماع مدير الإدارة الزراعية بالواسطى مع رؤساء الوحدات الزراعية ومديري الجمعيات الزراعية لمتابعة أعمال الدورة الحيازية فضلًا عن عقد اجتماع موسع بالمديرية لتفعيل المبادرة الرئاسية لدعم صغار مزارعي القمح بنصف تكلفة خدمات الميكنة الزراعية وعقد الاجتماع الشهري للجنة الإيجارات بمديرية الزراعة.

كما أجرى وكيل الوزارة جولة ميدانية تفقدية للمجمعات الزراعية التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ناصر وجولة أخرى داخل الحقول الزراعية لمتابعة حالة المحاصيل الشتوية، فيما واصلت لجنة التقنين أعمالها ومتابعة ملفات التقنين بمركز الفشن.

بني سويف زراعة بني سويف الفشن

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