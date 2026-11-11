نائب محافظ بني سويف يتابع البرنامج التدريبي لإعداد الصفين الثاني والثالث من القيادات والكوادر التنفيذية

تابع بلال حبش نائب محافظ بني سويف، فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد الصفين الثاني والثالث من القيادات والكوادر التنفيذية بالمحافظة والمخصص للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات والقطاعات الخدمية، وذلك بحضور د.جملات إسماعيل مدير عام مديرية التنظيم والإدارة، والأستاذ أحمد مرسي مدير الإدارة العامة للموارد البشرية

وتناولت جلسة اليوم من التدريب موضوع الأمن القومي والوعي الوطني وأهميتهما في حماية الدولة والمجتمع، وعلاقة الأمن القومي بمختلف مناحي الحياة، ودور مؤسسات الدولة والمواطنين في الحفاظ على استقرار الدولة، إلى جانب استعراض عدد من المبادرات الرئاسية وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة و100 مليون صحة، وما تستهدفانه من تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم

حرص نائب المحافظ على فتح باب الحوار مع المتدربين والاستماع إلى مداخلاتهم بشأن مفهوم الأمن القومي ومدى ارتباط طبيعة عمل كل موظف به وكيف يمكن أن ينعكس أداؤه الوظيفي على أمن الدولة والمجتمع، مؤكدًا أن الموظف العام يمثل الدولة في موقع عمله، وأن مسؤولياته لا تقتصر على أداء المهام اليومية بل تمتد إلى التأثير في ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات

وأكد أن الأمن القومي مفهوم شامل يرتبط بمختلف جوانب الحياة ولا يقتصر على الجوانب العسكرية أو الأمنية، مشيرا إلى أهمية أن يمتلك العاملون بالجهاز الإداري للدولة قدر كاف من الوعي والمعرفة بطبيعة مؤسسات الدولة وأدوارها باعتبارهم جزء من منظومة العمل الوطني وأن الوعي والانتماء الوطني يمثلان ركيزتين أساسيتين في أداء المسؤوليات الوظيفية

وشدد نائب المحافظ على أهمية رفع مستوى الوعي لدى القيادات والكوادر التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين المواطنين وأجهزة الدولة والحكومة، باعتبارها من الملفات التي تتطلب فهم ووعي ومسؤولية مؤكدًا ضرورة تعزيز الانتماء الوطني، وبناء جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة من خلال حسن أداء الخدمات، والالتزام الوظيفي، والتعامل الإيجابي مع احتياجات المواطنين.