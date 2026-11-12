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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شيخ الأزهر: مستعدون لتأهيل أئمة سنغافورة ومواجهة الفكر المتطرف وتعزيز قيم التعايش والمواطنة

شيخ الأزهر يستقبل وزير شؤون المسلمين بسنغافورة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
شيخ الأزهر يستقبل وزير شؤون المسلمين بسنغافورة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
إيمان طلعت

استقبل الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، بمشيخة الأزهر، معالي الوزير زكي محمد، وزير شؤون المسلمين ووزير الدولة الأول للدفاع بسنغافورة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأزهر الشريف وسنغافورة.

216 طالبًا سنغافوريًا يدرسون بالأزهر و20 منحة سنوية لأبناء سنغافورة

وأكد فضيلته اعتزاز الأزهر بعلاقاته المتينة مع سنغافورة، مشيرًا إلى أن الطلاب السنغافوريين الوافدين إلى الأزهر أدوا دورًا مهمًّا في ترسيخ هذه العلاقات وتعزيزها، موضحا فضيلته أن الأزهر يضم 77 طالبًا سنغافوريًّا في مراحل التعليم قبل الجامعي، و119 طالبًا في المرحلة الجامعية، بإجمالي 216 طالبًا في مختلف المراحل التعليمية، كما يقدم الأزهر 20 منحة دراسية سنويًّا لأبناء سنغافورة، فضلًا عن وجود ثلاث مدارس في سنغافورة تم معادلة شهاداتها بالشهادة الأزهرية، وهو ما يعكس عمق العلاقات ومتانتها بين الأزهر الشريف وسنغافورة.

وأكد فضيلته استعداد الأزهر لاستقدام المزيد من أئمة سنغافورة للتدريب والتأهيل داخل أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وصقل مهاراتهم في تفنيد شبهات الجماعات المتشددة والمتطرفة، وتعزيز فهمهم لقضايا الواقع المعاصر، خاصة ما يتعلق بقضايا التعايش الإيجابي والمواطنة وحقوق المرأة في الإسلام.

وأشار شيخ الأزهر إلى أن المناهج التي تُدرَّس بالأكاديمية يُعِدُّها نخبة من كبار علماء الأزهر وأساتذته المتخصصين في مختلف العلوم الشرعية والعربية، إلى جانب متخصصين في علم النفس والاجتماع والعلوم التطبيقية والعملية؛ بما يضمن إعدادًا متكاملًا للأئمة والوعاظ، وتأهيلهم للتعامل مع قضايا الواقع وتحدياته.

كما أكد استعداد الأزهر لافتتاح مركز لتعليم اللغة العربية وعلومها في سنغافورة، وتوفير جميع الموارد البشرية اللازمة من المعلمين والأساتذة، إلى جانب المناهج الدراسية؛ خدمةً لمسلمي سنغافورة، وتمكينًا لهم من تعلم لغة القرآن الكريم.

من جانبه، أعرب وزير شؤون المسلمين بسنغافورة عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، مؤكدًا تقدير بلاده للعلاقات الوطيدة التي تربطها بالأزهر الشريف، وقال: «نعتز بالعلاقات الطيبة والمتينة التي تربطنا بالأزهر، وباللقاءات الرسمية والودية التي جمعت فضيلتكم بقادة الدولة، وبالزيارة الكريمة التي شرفتمونا بها، وقد تخرج العديد من القادة الدينيين في بلادنا في الأزهر الشريف، ويتولون أرفع المناصب في مختلف الوزارات والهيئات، ونسعى إلى ترسيخ علاقتنا بالأزهر، لما يمثله من منارة علمية وأخلاقية، ليس للمسلمين فحسب، بل لكل محبي السلام والتعارف حول العالم».

ووجَّه الوزير السنغافوري دعوة إلى فضيلة الإمام الأكبر لزيارة سنغافورة، والمشاركة في افتتاح كلية الدراسات الإسلامية بالبلاد، والتي من المقرر أن تستقبل أول دفعة من طلابها عام 2028.

شيخ الأزهر وزير شؤون المسلمين بسنغافورة سنغافورة

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