محافظ بني سويف يبحث مقترح تطبيق منظومة لمعالجة الصرف بمصانع منطقة بياض العرب

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اجتماعا لبحث آليات معالجة مياه الصرف الناتجة عن المصانع بالمنطقة الصناعية ببياض العرب، قبل تصريفها على شبكات الصرف الصحي، من خلال تنفيذ مقترح لتجربة تطبيقية على أحد المصانع تحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف التيسير على المستثمرين في إجراءات المعالجة وضمان مطابقة الصرف للمعايير والاشتراطات البيئية والفنية قبل دخوله إلى الشبكات.

جاء ذلك بحضور كامل علي غطاس السكرتير العام للمحافظة والمهندس عصام بدوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ونهى محمد مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي، وسلمى فتحي مدير مكتب الاستثمار بالمحافظة، والدكتورة أسماء سامي مدير إدارة شؤون البيئة، والمهندس سامح محب من شركة المياه.





وناقش المحافظ آليات تنفيذ مقترح التجربة على أحد المصانع بالمنطقة الصناعية، والإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة الصرف قبل تصريفه على الشبكة العامة بما يضمن توافق المياه الناتجة عن عمليات المعالجة مع المعايير المحددة والحفاظ على كفاءة شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة.

وتستهدف التجربة إتاحة آلية عملية تساعد المستثمرين على تنفيذ المعالجة المطلوبة بصورة ميسرة بالتنسيق والإشراف الفني من شركة مياه الشرب والصرف الصحي على أن يتم تقييم نتائج التجربة ومدى نجاحها في تحقيق المستهدفات تمهيدًا لتعميمها على باقي المصانع بالمنطقة الصناعية.