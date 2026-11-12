محافظ بني سويف خلال اللقاء الثالث لمبادرة بصمة سويفي: المشاركة المجتمعية أساس تحديد الأولويات

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اليوم، اللقاء الثالث ضمن سلسلة اللقاءات الخاصة بتفعيل مبادرة "بصمة سويفي"، التي تتبناها المحافظة باعتبارها منصة مجتمعية مفتوحة أمام جميع أبناء بني سويف، بهدف توسيع المشاركة المجتمعية، والاستفادة من الأفكار والخبرات والمقترحات في تحديد أولويات العمل التنموي والتعامل مع احتياجات المواطنين بصورة عملية ومنظمة، وذلك بحضور كامل علي غطاس السكرتير العام للمحافظة، وأحمد دسوقي مدير عام الإدارة المركزية لمكتب شؤون المحافظ.

وأكد المحافظ، في بداية اللقاء، أن فكرة المبادرة بدأت منذ أغسطس الماضي بمبادرة من مجموعة من شباب المحافظة، من خلال لقاءات واجتماعات متعددة لمناقشة الأفكار والمحاور المقترحة، بالتوازي مع تنفيذ عدد من الأنشطة التطوعية بمركز إهناسيا، ومنها أعمال التشجير والدهانات بالكورنيش، موضحًا أن المبادرة لا تقتصر على فئة الشباب، وإنما تستهدف جميع أبناء المحافظة، وهو ما انعكس في اختيار اسم "بصمة سويفي" ليكون معبرًا عن مشاركة كل سويفي في خدمة مجتمعه.

وأوضح المحافظ أن اللقاءات الخاصة بتفعيل المبادرة ستتواصل بصورة دورية، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من أبناء المحافظة بمختلف فئاتهم للمشاركة وإبداء الرأي وتقديم المقترحات، مشددًا على أن الدعوات تتم بالصفة الشخصية وليس الوظيفية أو الرسمية، حتى تكون المشاركة قائمة على الرغبة الحقيقية في تقديم الأفكار والمساهمة في العمل المجتمعي، على أن يتم الاستعانة بالخبرات والتخصصات المختلفة في مراحل التنفيذ وفقًا لطبيعة كل محور.

وأشار المحافظ إلى أهمية المبادرة في تنظيم الجهود المجتمعية وتوجيهها وفق رؤية واضحة وأولويات محددة، بدلًا من العمل بصورة عشوائية أو تكرار تدخلات وجهود متعددة في قرية واحدة دون غيرها، مؤكدًا ضرورة أن تستند التحركات إلى احتياجات فعلية وأسس عملية تضمن عدالة توزيع الجهود وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من إمكانيات الجهات والمؤسسات المشاركة.

وخلال اللقاء، تم استعراض عرض توضيحي لمحاور المبادرة، التي تضم 12 محورًا، وتستهدف تحويل الطاقات المجتمعية إلى جهود منظمة ومستدامة، من خلال منصة تجمع أبناء المحافظة ومؤسساتها والجهات الشريكة، بما يسهم في رفع مستوى رضا المواطنين، وزيادة المشاركة المجتمعية، واكتشاف القيادات المحلية، وتعزيز الثقة والتعاون بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

وتناول العرض معايير اختيار القرى المستهدفة، والتي ترتكز على الانتهاء من حصر الاحتياجات الفعلية، وتنوع هذه الاحتياجات، وتحقيق العدالة في التوزيع الجغرافي، فضلًا عن سهولة متابعة التدخلات وتنفيذها، مع تحديد مدة العمل داخل القرية، وآلية التنسيق بين ثلاثة فرق عمل، تشمل فريق المحافظة المعني بالتنسيق ومتابعة التنفيذ مع الجهات الشريكة، وفريق العمل التنفيذي، وفريق القرية المستهدفة.

واستعرض اللقاء عددًا من الخطوات التي تم اتخاذها بالفعل في إطار المبادرة، من بينها تحليل نتائج العام الدراسي الماضي بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، لتحديد الإدارات التعليمية والمدارس المتميزة، ورصد المواد الدراسية التي تحتاج إلى تدخل لتحسين مستوى النتائج، حيث جرى التنسيق مع رئيس جامعة بني سويف وكلية التربية، وتنظيم ورشة عمل بالتعاون مع التربية والتعليم لنقل الخبرات ومناقشة سبل التعامل مع جوانب القصور وتحسين الأداء التعليمي.

كما تم استعراض جهود إعداد خريطة للقرى الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع فريق من بعض الجهات، من خلال حصر الاحتياجات الفعلية وتحديد أولويات التدخل، إلى جانب إعداد استبيانات لرصد المشكلات والاحتياجات المجتمعية، بما يساعد على بناء قاعدة معلومات يمكن الاستناد إليها في تحديد مسارات العمل والتدخلات المطلوبة.

وشهد اللقاء فتح باب الحوار والاستماع إلى مقترحات المشاركين ورؤاهم بشأن عدد من القضايا والاحتياجات التي تمس المواطنين، من بينها المواصلات، والاهتمام بالمواهب من أبناء المحافظة، والمشروعات المتوقفة، والمناطق الأكثر احتياجًا للخدمات، والاحتياجات الصحية، وبعض المشكلات البيئية، والإنترنت والطرق، إلى جانب مقترحات تتعلق بالاستثمار الرياضي والتوعية المجتمعية والاستخدام الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد المحافظ أن الجولات الميدانية والتحركات التنفيذية للمحافظة تستند إلى منظومة متكاملة لرصد احتياجات المواطنين والتعرف على مشكلاتهم، من خلال اللقاءات الأسبوعية مع المواطنين، وما يرد من مطالب ومقترحات عبر منافذ وقنوات التواصل المختلفة، ومنها الصفحة الرسمية للمحافظة، وخدمة واتساب، وبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، فضلًا عن تقارير لجان الرصد والمتابعة ولجنة الانضباط الإداري، مشيرا إلى أنه يتابع باهتمام آراء وتعليقات المواطنين، ويحرص على الاستفادة مما تتضمنه من مطالب وملاحظات في التعرف على احتياجات الشارع نحو القضايا الأكثر إلحاحًا ومتابعة التعامل معها على أرض الواقع.

من جهته، أكد السكرتير العام للمحافظة أهمية المبادرة في تفعيل المشاركة المجتمعية، باعتبار أن المواطن هو الأقدر على تحديد احتياجاته ومشكلاته على أرض الواقع، وأن دور المبادرة يتمثل في تنظيم هذه الاحتياجات وترتيبها، وتحويلها إلى مقترحات قابلة للدراسة والتنفيذ بالتعاون مع أجهزة الدولة والجهات الشريكة.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار اللقاءات الخاصة بتفعيل المبادرة وتوسيع قاعدة المشاركة، مع إتاحة الفرصة أمام أبناء المحافظة لتقديم أفكارهم ومقترحاتهم، والعمل على تحويل الرؤى المطروحة إلى خطوات عملية وفق أولويات واضحة، بما يحقق أهداف المبادرة ويجعل المشاركة المجتمعية شريكًا فاعلًا في جهود التنمية بمختلف مراكز وقرى بني سويف.