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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انتهاك صارخ.. مصر تدين القصف الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في قطاع غزة

مجمع ناصر الطبي
مجمع ناصر الطبي
القسم الخارجي

أدانت مصر في بيان لوزارة الخارجية بأشد العبارات، القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، بينهم أطفال وأطقم طبية فضلاً عن إلحاق أضرار جسيمة بالأقسام الطبية بالمجمع. 

وأكدت مصر بحسب البيان، رفضها القاطع لاستمرار استهداف المنشآت الصحية والطواقم الطبية في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني، وتقويض للجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وشددت على ضرورة الوقف الفوري لكافة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، والالتزام الكامل بحماية المدنيين والمنشآت الطبية، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته لضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يهيئ الظروف لاستكمال تنفيذ خطة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة.

انتهاك صارخ مصر تدين القصف الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي قطاع غزة

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