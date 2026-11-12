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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إرادة تعانق الذهب.. طالب بجامعة الملك سلمان يحصد ثلاث ميداليات ذهبية

البطل بشار بطل السباحة
البطل بشار بطل السباحة

سطّر الطالب بشار محمد رمضان جاد الرب إسماعيل، بالفرقة الأولى بكلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سلمان الدولية، إنجازًا رياضيًا متميزًا، بعد نجاحه في حصد ثلاث ميداليات ذهبية، والتتويج بالمركز الأول في ثلاثة سباقات للسباحة الحرة، ضمن منافسات بطولة الجمهورية للسباحة البارالمبية للموسم الرياضي 2026/2027.

وجاء تتويج بشار بالميداليات الذهبية في سباقات 50 مترًا حرة، و100 متر حرة، و400 متر حرة، ضمن منافسات التصنيف (S6)، بالبطولة التي استضافها نادي 6 أكتوبر خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2026، ليؤكد تفوقه وقدرته على المنافسة وتحقيق مراكز متقدمة في واحدة من البطولات الرياضية المهمة.

ويعكس هذا الإنجاز ما يتمتع به الطالب من إرادة قوية وعزيمة وإصرار على النجاح، وقدرة على تحويل التحديات إلى دوافع للتميز، في نموذج ملهم يؤكد أن الطموح والعمل الجاد والإيمان بالقدرات الذاتية تمثل مفاتيح حقيقية للوصول إلى منصات التتويج.

وأعربت جامعة الملك سلمان الدولية عن فخرها واعتزازها بالإنجاز الذي حققه الطالب، مؤكدة أن تفوقه الرياضي يعكس ما يمتلكه أبناؤها من مواهب وقدرات متميزة في مختلف المجالات، وقدمت له خالص التهنئة، متمنيةً له مواصلة مسيرة النجاح والتفوق، وتحقيق المزيد من والإنجازات التي ترفع اسم الجامعة عاليًا.

جنوب سيناء البطل بشار سباحة جامعة سلمان

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