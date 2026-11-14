خريطة الجولة الآسيوية.. مسئول أمريكي ينفي وجود نية لمحادثات بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية

خلال قمة ثلاثية تاريخية مرتقبة بين ترامب وشي وبوتين، أعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى لم يكشف عن هويتة للصحف الأمريكية، إنه لا توجد خطط لدى ترامب للتواصل مع كوريا الشمالية خلال رحلته إلى آسيا هذا الأسبوع.

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج خلال زيارته إلى الصين هذا الأسبوع لمناقشة خفض الأسلحة النووية.

سيعقد اللقاء على هامش منتدى "أبيك" في شنتشن، مع توقعات بعدم التوصل إلى اتفاق، والتركيز على قضايا مثل كوريا الشمالية وإيران.



وأشار البيت الأبيض إلى أن هذه القمة التي تستضيفها الصين، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، ستركز على منع انتشار الأسلحة النووية، وهو ملف سبق أن أعرب ترمب عن اعتقاده بإمكانية التوصل فيه إلى اتفاق جديد بين أكبر القوى النووية في العالم.

وانتهت صلاحية آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا في فبراير الماضي، فيما تواصل الصين توسيع ترسانتها النووية بوتيرة متسارعة.

خفض الأسلحة النووية في العالم

وقال البيت الأبيض: "أوضح الرئيس ترامب أنه سيناقش، من بين موضوعات أخرى، خفض الأسلحة النووية في العالم، إذ يرى أن انتشار هذه الأسلحة يشكل خطراً بالغاً".



واستبعد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية التوصل إلى اتفاق خلال القمة الثلاثية المرتقبة، موضحاً أن اللقاء يمثل "نقطة انطلاق" لمحادثات أولية على مستوى قادة الدول الثلاث، بهدف "بحث سبل المضي قدماً في خفض أعداد الأسلحة النووية"، في ظل امتلاك هذه الدول أكبر الترسانات النووية في العالم.

تبحث واشنطن وبكين زيارات متبادلة لمواقع نووية، في مسعى لبناء الثقة وخفض المخاطر، وسط توسع الترسانة الصينية وغياب قيود جديدة على الأسلحة.

وقال المسؤول إن الصين توسع ترسانتها النووية بوتيرة وصفها بأنها "الأسرع عالمياً بفارق كبير"، مضيفاً أنها "قد تكون الأسرع في التاريخ"..

وأعرب عن أمله في أن يشكل الاجتماع "بداية لحوار مثمر وبنّاء خلال المرحلة المقبلة، يمهد لإحراز تقدم في جهود خفض الأسلحة النووية".

الملف الإيراني

وأضاف المسؤول أن المحادثات الأمريكية الصينية المرتقبة بين الرئيسين ستتناول كذلك الملف الإيراني.

وتأتي القمة المرتقبة في ختام جولة آسيوية يبدأها ترامب بمغادرة واشنطن صباح الاثنين، متوجهاً إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، حيث من المقرر أن يصل مساء الثلاثاء، ويشارك في اجتماع لقادة الحوار الأمني الرباعي "كواد"، الذي يضم الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا، لمناقشة قضايا السلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بحسب مسؤول في البيت الأبيض.



وعقب اجتماع "كواد"، من المقرر أن يوقع ترمب اتفاقية تجارية مع تايلندا، ويشارك في قمة خاصة تجمع الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، قبل حضور مأدبة عشاء مع قادة الرابطة وعدد من قادة المنطقة.

وفي صباح الأربعاء، سيشارك في مراسم استقبال رسمية، ويعقد مباحثات ثنائية مع الرئيس الفلبيني، تعقبها مأدبة غداء رسمية.

من مانيلا إلى شنتشن



وسيغادر ترمب الفلبين بعد ظهر الأربعاء، متوجهاً إلى مدينة شنتشن الصينية للمشاركة في فعاليات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، بما في ذلك مأدبة عشاء للقادة واجتماع متعدد الأطراف صباح الخميس.

وبعد ظهر الخميس، سيعقد ترمب اجتماعاً ثنائياً وغداء عمل مع الرئيس الصيني، في ثالث لقاء بينهما خلال العام الجاري، بعد زيارتين متبادلتين إلى بكين في مايو وواشنطن في سبتمبر، وفقاً للبيت الأبيض.

وأشار المسؤول إلى أن لقاء مايو شهد التفاوض بشأن التزامات تجارية صينية تستهدف فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأمريكية ودعم الوظائف داخل الولايات المتحدة، فيما ركز لقاء سبتمبر على تطوير العلاقات الثنائية وتفعيل مجالس التجارة والاستثمار.

وأكد البيت الأبيض أن الجولة الآسيوية "تهدف إلى تعزيز المصالح الاقتصادية والأمنية الأميركية، وتوسيع فرص الشركات الأميركية في قطاعات الطيران والدفاع والطاقة والتكنولوجيا"، إلى جانب الدفع بأجندة ترمب التجارية القائمة على مبدأ "أميركا أولاً".