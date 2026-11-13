بني سويف: قافلة طبية بقرية الصعايدة تفحص 902 مريض وتقدم 2000 خدمة

نفذت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية علاجية بقرية الصعايدة بمركز سمسطا، يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، قدمت خلالها 2907 خدمة طبية مجانية، بجانب توقيع الكشف الطبي على 902 مريض وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الخدمات الصحية للمناطق النائية والمحرومة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذًا لتوجيهات د.خالد عبد الغفار وزير الصحة، و اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وتحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وضمت القافلة 6 عيادات في 6 تخصصات طبية، شملت الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والأسنان وتنظيم الأسرة، مع تطبيق إجراءات وقائية مشددة، كما تضمنت الخدمات إجراء 75 تحليلًا بمعمل الدم، و263 تحليلًا بمعمل الطفيليات، و69 حالة أشعة بالموجات فوق الصوتية، إلى جانب تحويل حالتين إلى المستشفيات لاستكمال العلاج

وفي إطار التوعية الصحية، نظمت القافلة ندوات تثقيفية استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت عددًا من الموضوعات، من بينها الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسلامة الغذاء، ومخاطر سوء استخدام الأدوية، فضلًا عن إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ200 مواطن.

وأشرف على تنفيذ القافلة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية، وضم الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسؤول الإمداد الطبي، وطارق كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج فرج مسؤول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات.