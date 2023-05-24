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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو عايز تفك الـ Block.. ازاى توصل للحسابات المحظورة على ماسنجر

Messenger
Messenger

يحظى تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger، بخاصية حظر منفصلة تمام عن تطبيقه الرئيسي فيسبوك، يمكنك من خلالها حظر حسابا ما على التطبيق دون الحاجة إلى حظر الحساب نفسه على المنصة، مما يعني أنه لا يزال بإمكانك مشاهدة مشاركته والتفاعل مع حسابه، ولكن لن تتمكن من إرسال الرسائل إليه والعكس صحيح.

وفي حال قيامك بحظر أي حساب على تطبيق المراسلة "ماسنجر" ستظهر لك نافذة منبثقة، تخبرك بأنه يمكنك حظر الرسائل والمكالمات الصادرة من هذا الحساب، أو حظر على فيسبوك، مما يتيح لك حظر الحساب الخاص بهذا الشخص نهائيا على فيسبوك.

 

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ولحسن الحظ، لا تُعلم الشبكة الاجتماعية المستخدمين عندما يقوم شخص ما بحظرهم على النظام الأساسي، وفي الوقت نفسه لن تعرض الحساب المحظور ضمن قائمة الأصدقاء على ماسنجر، على غرار تطبيق واتساب، فإذا قمت بحظر جهة اتصال ما على الأخير فسوف تظل ترى جهة الاتصال المحظورة ضمن دفتر عناوينك على التطبيق.

ويعد حظر شخص ما على فيسبوك ماسنجر، إجراءً هاما للحفاظ على خصوصيتك، ولكن هل سبق لك أن قمت بحظر شخصا ما على التطبيق وأردت بعد فترة إزالة الحظر للتواصل معه مرة أخرى، ولكن لن يكون من السهل عليك العثور على الحساب المراد بسهولة حيث ستخنفي إيقونة المراسلة من حسابه الشخصي على فيسبوك ولن تتمكن من مراسلته مرة أخرى.

 

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كيف يعمل الحظر على فيسبوك ماسنجر

هناك مستويان لكيفية عمل بلوك Block لأحد أصدقائك على ماسنجر حتى ولم يكن صديقك على فيسبوك، بالنسبة لبعض المستخدمين، يمكنك حظر الرسائل والمكالمات فقط، ولكن لا يزال بإمكان الشخص رؤية منشوراتك وتعليقاتك وردود أفعالك على فيسبوك، وإذا كنت في مجموعة أو غرفة مشتركة مع هذا الشخص، يمكنك رؤيته والتواصل مع بعضكما البعض.

وفي حال قمت بحظر حسابه على فيسبوك، سيقوم النظام الأساسي للتطبيق بإخفاء ملفك الشخصي وتعليقاتك وردود أفعالك ورسائلك وجميع معلوماتك الشخصية من الحساب المحظور.

خاصية الحظر على فيسبوك ماسنجر

كيفية الوصول إلى الحسابات المحظورة على ماسنجر

وللوصول إلى أحد الحسابات المحظورة على تطبيق فيسبوك ماسنجر، اتبع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: افتح تطبيق فيسبوك ماسنجر الخاص بك.
الخطوة الثانية:انقر على الثلاث خطوط الأفقية أعلى يسار الشاشة.

الخطوة الثالثة: من القائمة المنبثقة، انقر على رمز الترس أعلى يمين القائمة.

الخطوة الرابعة: مرر لأسفل بصفحة الإعدادات الخاصة بحسابك للوصول إلى خيار الخصوصية والسلامة وانقرعليه.

الخطوة الخامسة: من صفحة “الخصوصية والسلامة” سترى عدة خيارات، انقر على خيار الحسابات المحظورة.

الخطوة السادسة: سترى قائمة بالحسابات التي قمت بحظرها على ماسنجر، مع التاريخ الذي قمت بحظرها فيه.
الخطوة السابعة: ابحث عن الحساب الذي تود إالة الحظر عنه، ثم انقر على اسمه وستنتقل إلى صفحة أخرى انقر على خيار إلغاء الحظر على ماسنجر.

ماسنجر

كيف تعرف ما إذا كان شخص ما قد حظرك على ماسنجر

هناك علامات يمكنك البحث عنها لتعرف أن شخصا ما قد حظرك عندما تراسله على تطبيق ماسنجر، إليك كيف تعرف ما إذا كان شخص ما قد حظرك على فيسبك ماسنجر:

1. افتح تطبيق ماسنجر Messenger على جهازك المحمول.

2. اضغط على أيقونة الدردشة الجديدة في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

3. ابحث عن الشخص الذي تعتقد أنه قام بحظرك في مربع البحث، ثم انقر فوق اسمه في نتائج البحث.

4. اكتب رسالة بسيطة، مثل “مرحبا” في مربع الرسالة ، ثم انقر فوق رمز الإرسال على اليمين.

5. تحقق من حالة تسليم الرسالة، إليك ما تعنيه حالات التسليم المختلفة:

- دائرة فارغة بدون علامة اختيار لم يتم إرسال الرسالة: هذا عادة لأنه ليس لديك أي وصول إلى الإنترنت عندما تحاول إرسال رسالة.

دائرة فارغة بدون علامة اختيار لم يتم إرسال الرسالة

- دائرة فارغة بعلامة اختيار واحدة: تم إرسال الرسالة ولكن لم يتم تسليمها إلى المستلم.

دائرة فارغة بعلامة اختيار واحدة

- دائرة مملوءة بعلامة اختيار: تم تسليم الرسالة.

 دائرة مملوءة بعلامة اختيار

- أيقونة مع صورة الملف الشخصي للمستلم: تمت قراءة الرسالة.

6. إذا أرسلت رسالة إلى شخص ما ولم يتم تسليم الرسالة، مما يعني ظهور دائرة فارغة فقط بعلامة اختيار واحدة، فهذا يعني عموما أحد أمرين:

- لم يقم المستخدم بتسجيل الدخول إلى فيسبوك.
- قام المستخدم بحظرك على ماسنجر Messenger.
6. تحقق من الملف الشخصي على الفيسبوك الخاص بالمستلم، إذا رأيت أن المستلم قد نشر على صفحته أو صفحتها على فيسبوك أو قام بالتعليق على منشورات أشخاص آخرين، فهذا يعني أنه قد تم تسجيل دخوله إلى فيسبوك، وفي حال إذا ظلت رسالتك غير مستلمة، فمن المحتمل أنك محظور من إرسال الرسائل إليه، أو ستظهر لك أسفل صفحة الدردشة رسالة لا يمكنك الرد على هذه المحادثة.

قام المستخدم بحظرك على ماسنجر Messenger
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