بينهم سودانيون.. مصرع شخصين وإصابة 3 في حادث تصادم سيارتين بقنا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين بينهم سودانيون، اصطدمت بسيارة ملاكي، ما أدي لتفحم جثة السائق على طريق قفط القصير بقنا.

تلقت أجهزة الأمن بقن، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع 2 وإصابة 3 آخرين، بينهم سودانيين الجنسية، إثر تصادم سيارتين ربع نقل"دفع رباعى" بأخرى ملاكي على طريق قفط القصير بقنا.

وتبين من المعلومات الأولية، أن السيارة التى يستقلها السودانيون، يعملون فى مجال التنقيب عن الذهب، واصطدمت سيارتهم بسيارة ملاكى نتج عنها تفحم جثث السيارة الأخرى، وإصابة آخرين.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بـ ٥ سيارات إسعاف إلي مكان الواقعة، وجرى نقلهم إلى مستشفى قفط التخصصي بقنا لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى نقل الجثث إلى المشرحة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.







