رغم التعادل مع القناة.. الأهلي يحقق أفضل معدل نقاط في الدوري المصري

كشف الناقد الرياضي عبداللطيف فوزي عن أبرز الأرقام والمفاجآت في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد مرور 7 جولات، مشيرًا إلى تحقيق الأهلي أفضل معدل نقاط له خلال آخر 3 سنوات، رغم التعادل الأخير أمام القناة بنتيجة 3-3.

وقال عبداللطيف فوزي، خلال حديثه ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، إن الأهلي وصل إلى 17 نقطة من أصل 21 نقطة ممكنة بعد مرور 7 جولات، وهو أفضل رصيد للفريق في هذه المرحلة من الدوري خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.

وأوضح أن الأهلي جمع 12 نقطة فقط بعد أول 7 جولات في الموسم الماضي، بينما وصل رصيده إلى 15 نقطة خلال الفترة نفسها في الموسم قبل الماضي، ليحقق الفريق هذا الموسم حصيلة أفضل على مستوى النقاط، رغم الانتقادات الجماهيرية التي تعرض لها عقب التعادل مع القناة.

وفي سياق آخر، سلط عبداللطيف فوزي الضوء على مفاجأة في قائمة هدافي الدوري المصري، تتمثل في تألق لاعبين من خارج الأندية الأربعة الموجودة في المربع الذهبي، وهي الزمالك والأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وأشار إلى تصدر محمود ممدوح، لاعب مودرن سبورت، قائمة الهدافين برصيد 8 أهداف، بينما جاء حسام حسن، لاعب الاتحاد السكندري، في المركز الثاني برصيد 4 أهداف، ليبرز الثنائي ضمن أبرز الأسماء التهديفية في المسابقة بعد مرور 7 جولات.

وخلال حديثه، قاطعه الإعلامي مهيب عبدالهادي متسائلًا عن غياب أسماء أخرى عن قائمة الهدافين، قائلًا: «ده خارج الزمالك والأهلي.. فين بقى منصف بقرار وبن جديدة والناس دي كلها؟».

ورد عبداللطيف فوزي موضحًا أن حديثه يشمل الهدافين من خارج الأندية الأربعة الموجودة في المربع الذهبي، وليس الأهلي والزمالك فقط، مؤكدًا أن تصدر محمود ممدوح ووجود حسام حسن في المركز الثاني من أبرز مفاجآت الدوري حتى الآن.

وتأتي هذه الأرقام في وقت تتواصل فيه المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، وسط تباين في نتائج الفرق ومستويات اللاعبين، مع استمرار تألق عدد من الأسماء بعيدًا عن الأندية الكبرى.