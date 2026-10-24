بمشاركة محمد عبد المنعم..نيس يفوز على بريست 2-1 في الدوري الفرنسي

حقق نيس فوزا ثمينا علي مضيفه ستاد بريست بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس /الجمعة/ على ملعب فرانسيس لو بليه في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وشهدت المباراة مشاركة المدافع المصري المتألق محمد عبد المنعم مع فريقه نيس اساسيا طوال أحداث اللقاء؛ ليواصل تألقه هذا الموسم.

وتقدم بريست في الدقيقة 15 عن طريق لودوفيتش أجورك، ورد نيس بهدفين عن طريق كل من: إيلي واهي في الدقيقة 61 وسفيان ديوب في الدقيقة 83، وأهدر كيني لا لا ركلة جزاء لبريست في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، تصدي لها حارس نيس.

ورفع الفوز رصيد نيس إلى 11 نقطة في المركز الثامن مؤقتا، بينما تجمد رصيد بريست عند 9 نقاط في المركز الحادي عشر مؤقتا.