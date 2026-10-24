خاص| حقيقة مفاوضات الأهلي لضم إبراهيم عادل

كشف مصدر حقيقة مفاوضات النادي الأهلي ، لضم إبراهيم عادل نجم نورشيلاند خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المصدر ، في تصريحات خاصة، أن الأهلي لا ينوي مطلقا ضم عادل خلال الفترة الحالية ولم يخض أي مفاوضات بهذا الشأن.

وأضاف المصدر، أن الأهلي يسعى لتدعيم خط الدفاع فقط خلال فترة الانتقالات الشتوية في ظل حاجة الفريق لعدد من اللاعبين.

وفي سياق متصل ، أشادت الصحف الدنماركية بـ إبراهيم عادل نجم نورشيلاند ، عقب تألقه اللافت أمام سسكا صوفيا البلغاري.

وأحرز اللاعب هدفين في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

وأكدت صحيفة "Tipsbladet" الدنماركية، أن إبراهيم عادل قدم مستوى مميز مؤكدة أنه يستحق أن يكون ضمن أبرز نجوم المباراة.