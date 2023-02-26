فعلها فورا.. ميزات مخفية في ماسنجر لا يعرفها أغلب المستخدمين

يحتوي تطبيق الدردشة ماسنجر Messenger على العديد من الميزات المختلفة التي يمكنها أن تقدم تجربة سهلة وشيقة للمستخدمين، حيث أضافت شركة ميتا العديد من الميزات المختلفة في الفترة الأخيرة ، والتي يمكنها أن تتيح للمستخدمين استخداما أفضل.

وبحسب موقع TechUntold فإن هناك عدد من الميزات المخفية في تطبيق المراسلة ماسنجر Messenger والتي لا يعرفها أغلب المستخدمون، ونعرض بعضها فيما يلي :

إنشاء محادثة سرية ورسائل ذاتية الاختفاء



ويوفر تطبيق ماسنجر إمكانية توفير محادثة سرية في حالة إذا كنت تريد المزيد من الخصوصية، فابدأ محادثة سرية من خلال فتح محادثة سابقة مع الشخص الذي تريد إجراء محادثة سرية معه، ثم اضغط على i في الزاوية اليمنى العليا وحدد محادثة سرية، وإذا كنت تريد أن تدمر رسائلك ذاتيًا ، فانقر على أيقونة المؤقت واختر المدة التي تريد أن تكون رسائلك فيها متاحة.

تعيين اسم مستعار للشخص الذي تراسله



ويمكن لمستخدمي تطبيق ماسنجر إضافة اسم مستعار للشخص الذي يقومون بمراسلته عن طريق القيام بفتح محادثة سابقة تم إجرائها مع هذا الشخص، والنقر فوق i ثم القيام بتحديد الاسم الذي تريده.

كتم الإشعارات لمحادثة معينة



وإذا كان لديك أحد الأصدقاء الذين لا يكفون عن مراسلتك ، لكنك بحاجة إلى بعض الهدوء ولفترة طويلة ، فما عليك سوى تجاهل إشعاراته، ويمكن القيام بذلك عن طريق النقر على i في محادثة سابقة والضغط على الإشعارات، بعد ذلك ، ثم اختر مقدار الوقت الذي تريده لكتم صوت الإشعارات.

إرسال مقاطع الفيديو

وإذا كنت مستخدمًا جديدًا لماسنجر ، فربما لم تعرف كيفية إرسال مقطع فيديو، ويمكنك ذلك من خلال الضغط على أيقونة الكاميرا في محادثة واضغط مطولاً على الدائرة في المنتصف ولا تتركها، ويمكن أن يبلغ طول الفيديو 15 ثانية فقط ، حيث إذا تخطي هذه المدة فلن يمكنك إرساله.