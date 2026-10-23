بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات ختام الأسبوع على انخفاض
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم /الجمعة/، على انخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,47 %، ليستقر عند 17.054,31 نقطة.
كما سجل مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، خسارة بنسبة 0,18 % إلى 1.241,94 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، انخفاضا بنسبة 1,04 % إلى 1.249,87 نقطة.
في المقابل، سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، نموا بنسبة 0,21 % إلى 1.632,73 نقطة.
وبلغت التداولات أكثر من 328,52 مليون درهم... وفيما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت حوالي 999,16 مليار درهم.