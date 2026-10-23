مش من حقنا نقرر مين يعيش.. شيرين رضا ترفض تعذيب الحيوانات

أكدت الفنانة شيرين رضا أن مفهوم الإنسانية لا يقتصر على البشر، بل يشمل الحيوانات وسائر الكائنات الحية، مشددة على رفضها تعمد إيذاء الحيوانات أو تعذيبها، ومؤكدة أن لكل كائن الحق في الحياة.

الإنسانية مش للبني آدمين بس

وجاءت تصريحات شيرين رضا- خلال لقاء على قناة “النهار”، على هامش الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي-؛ عندما سُئلت عن القضايا المرتبطة بالطبيعة التي تهتم بها، في ضوء جوائز المهرجان، ومنها جائزة «سينما من أجل الإنسانية» وجائزة «الجونة الخضراء»، المرتبطة بقضايا الحياة البرية والحيوانات والمناخ.

وقالت الفنانة إنها ترغب في الحديث عن حقوق الحيوان، قائلة: «إحنا مش من حقنا إن إحنا نؤذيهم وندوس عليهم».

وفرّقت شيرين رضا بين ذبح الحيوانات بغرض تناول الطعام وبين تعمد تعذيبها، مستنكرة الممارسات التي تستهدف الحيوانات، مثل دهس القطط أو وضع البنزين على الكلاب وإحراقها.

وأضافت أن جائزة «سينما من أجل الإنسانية» تعكس مفهومًا أوسع للإنسانية، موضحة أن الأمر لا يتعلق بالبشر وحدهم، بل بالحيوانات وكل الكائنات الحية.

وقالت في حديثها: «الإنسانية مش معناها البني آدمين بس، البني آدمين والعالمين، حتى الحيوانات وكل حاجة»، قبل أن تؤكد أن جميع الكائنات تستحق الحياة.

واختتمت شيرين رضا حديثها بالتشديد على أن الإنسان ليس من حقه أن يقرر من يستحق الحياة ومن لا يستحقها، قائلة: «كل حاجة من حقها تعيش، ربنا خلقنا كلنا مع بعض، إحنا مش من حقنا إن إحنا نقرر مين يعيش ومين ما يعيش».