ننشر تفاصيل لجان استماع اتصالات النواب حول قانون حماية الاطفال من مخاطر استخدام التواصل الاجتماعي

كشف النائب محمود طاهر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، عن تفاصيل الاجتماع الثالث الذي عقدته لجنة الاتصالات والخاص بلجان الاستماع التي تعقدها اللجنه بشأن مشروع قانون تقنين استخدامات الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي.

واكد وكيل اتصالات النواب في تصريحات للمحريين البرلمانين بان الاجتماع كان مخصصاً للاستماع الي روي المسئولين وكذلك اتحادات طلاب المدارس والجامعات ، وكانت المناقشات بناءة واقرب الي عصف ذهني خرجت به اللجنه بالعديد من المخرجات اولها بان القانون عنوانة التوازن بين حناية الاطفال في بيئة رقمية امنه ، مع عدم الاخلال بحرية استخدام التكنولوجيا ، لان مشروع القانون يستهدف بالأساس حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، وفي مقدمتها التنمر الإلكتروني، والاستغلال، والمحتوى غير اللائق، والإدمان الرقمي، دون المساس بحرية الاستخدام أو تقييد التطور التكنولوجي

ولفت وكيل اتصالات النواب ان المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اعلن عن طرح باقة جديدة مخصصة لاستخدامات الأطفال للمحمول خلال الأيام المقبلة، وأن الشريحة الخاصة بالأطفال تخضع حالياً للإعداد الفني وإجراء التجارب بالتعاون مع شركات الاتصالات، تمهيداً لطرحها تجارياً قريباً في جميع شركات الاتصالات العاملة في مصر، والبالغ عددها أربع شركات.

و أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات، خلال اجتماع اللجنة اليوم ، أنه سيتم طرح شريحة الأطفال بحد أقصى خلال 60 يوماً من الآن.

ولفت طاهر الي اللجنه استمعت الي كلمة الدكتوره جيهان زكي وزيرة الثقافه والتي اكدت دور الوزارة في المرحلة القادمة سيكون لها دور في الميدان لايقل عن الوزارات السياديه والفتره ستكون مشرقه بالفن الثقافه.

وثمن وكيل اتصالات النواب من مبادرة محمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم الي اعلن عن تدريس مادة البرمجة تم تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي هذا العام، ويتم تدريسها من خلال منصة تعليمية يابانية متقدمة، مطابقة لما يتم تطبيقه في اليابان، بما يتيح للطلاب الحصول على شهادات معتمدة من جامعات يابانية، تعزز من فرصهم في سوق العمل، وتؤهلهم للمنافسة على المستوى الدولي، خاصة في ظل التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي.

واكد محمود طاهر بان اللجنة تدرس الان جميع الاطروحات التي تم عرضها خلال اجتماعات وسيتم اعداد تقرير يعرض علي اجتماعات اللجنه ، لدراستتها بالتوازي مع مواد القانون التي ستتقدم بها الحكومه في الايام المقبله.

وشهدت جلسات الاستماع حضورًا واسعًا من ممثلي الجهات المعنية، من الوزارات والهيئات الحكومية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وخبراء في مجالات الأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات، وعلم النفس والاجتماع، إلى جانب ممثلين عن شركات ومنصات التواصل الاجتماعي واتحاد الطلاب والجامعات المصريه