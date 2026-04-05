فرصة ذهبية للأسر.. دعوة عاجلة لتخزين هذه المحاصيل قبل تغير الأسعار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
ما علاج الكسل في العبادة والتسويف والتأخير؟.. الإفتاء تجيب
نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء وترشيد الاستهلاك
ماذا يفعل من لم يصل الفجر في وقته اليوم؟.. الإفتاء: لديك حل واحد
انتشال جثماني إسرائيليين من تحت أنقاض مبنى دمره صاروخ إيراني في حيفا
أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع شهريا
هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-4-2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
علاج القولون العصبي.. انتبه لهذه الأعراض
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

برلماني يزف أخبارا سارة لحملة الماجستير والدكتوراة من التعليم الحكومي والأزهر

البهى عمرو

كشف النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب، آخر تطورات الحصر لحملة الماجستير والدكتوراه والعشرين الأوائل، من أجل الاستعانة بهم للعمل في الجهاز الإداري للدولة.

وقال عضو مجلس النواب إن رؤية مصر 2030 تهدف إلى الاستعانة بالكفاءات، وأن هناك تطورًا جديدًا في أزمة حملة الماجستير والدكتوراه، الذين يطالبون الحكومة بتفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاستفادة من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021، والخاصة بإعادة توظيف الكفاءات العلمية داخل الجهاز الإداري للدولة في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد"، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الجامعات والكليات بدأت بإعداد حصر عددي وإنشاء قاعدة بيانات، تشمل أسماء وبيانات تفصيلية تخص العشرين الأوائل من خريجي الكليات، والحاصلين على الماجستير والدكتوراه.

ولفت إلى أن الدولة ستتابع مع الوزارات من أجل معرفة الاحتياجات في بعض الجهات، ومن ثم سيتم توظيف هؤلاء في تلك الأماكن، وقد تُعقد مسابقة لشغل المناصب في الجهاز الإداري.

وأشار إلى أن العمل قد يكون بنظام التعاقد، وأن القرار الصادر يشمل طلاب جامعة الأزهر وجميع الجامعات الحكومية، وأنه لا توجد تفرقة بين التعليم الأزهري والحكومي.

وأنهي حديثه قائلا :" أن المرحلة الحالية هي مرحلة الحصر، وأنه سيتم وضع معيار من أجل اختيار الأفضل من أجل العمل، وأن مجلس النواب يتابع ذلك من أجل الشفافية بين الجميع".

الماجستير والدكتوراه التعليم برلماني النائب بسام الصواف

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

تطبيقات بدلا من ماسنجر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وزير المالية

بعد إقرارها رسمياً.. موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات

غلق تطبيق ماسنجر

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

بطاطس ويدجز

طريقة عمل بطاطس ويدجز.. أحلى من الجاهز

عبد الرحمن أبو زهرة

بعد إصابة عبد الرحمن أبو زهرة.. كل ما تود معرفته عن مرضه

ليلي علوي

ليلى علوي تستعرض أناقتها بفستان أنيق.. شاهد

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

