برلماني: 3 مشروعات قوانين غير قادرة على حل مشكلات التصالح

أكد إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بمشروع قانون جديد للتصالح، متمنيًا أن يكون هذا المشروع هو الأخير، لأنه في حال عدم كونه كذلك ستستمر المشكلات المتعلقة بهذا الملف.

3 مشروعات قوانين

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره مع برنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن البرلمان اعتمد سابقًا ثلاثة مشروعات قوانين وتم تطبيقها، لكنها لم تتمكن من حل المشكلات بشكل كامل.

وأشار إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به يتضمن حلولًا لجميع المشكلات، وأن الخطوة المتبقية هي إحالة المشروع إلى اللجان المختصة وتحديد موعد لمناقشته، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تتقدم بمشروع جديد للتصالح، بينما تقدم بعض النواب بمشروعات قوانين.

وأكد أن مجلس النواب قادر على حل المشكلات، لأن جميع النواب يعيشون هذه التحديات مع المواطنين، والجميع يتمنى الوصول إلى حلول نهائية لها.