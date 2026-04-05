برلمان

برلماني: مشروعات طاقة الرياح في جبل الجلالة تفتح بابًا واسعًا للاقتصاد الأخضر

ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، وعضو مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، وعضو مجلس الشيوخ أن توجه الدولة نحو استغلال منطقة جبل الجلالة في إقامة مشروعات طاقة الرياح يعكس إدراكًا متقدمًا لأهمية التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، ليس فقط باعتباره خيارًا بيئيًا، بل باعتباره خيارًا سياديًا يرتبط بالأمن القومي المصري واستقلال القرار الوطني.

وأوضح الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ما يجري في الجلالة ليس مجرد مشروع لإنتاج الكهرباء، وإنما هو جزء من إعادة صياغة خريطة الطاقة في مصر، بما يحرر الدولة تدريجيًا من تقلبات أسواق الوقود الأحفوري، ويعزز قدرتها على مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن اختيار منطقة جبل الجلالة، بما تمتلكه من سرعات رياح مرتفعة وموقع جغرافي متميز، يؤكد أن الدولة تتحرك وفق رؤية علمية مدروسة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، وهو ما يمثل تحولًا نوعيًا من اقتصاد يعتمد على الاستهلاك إلى اقتصاد يُحسن توظيف الإمكانات.

وشدد الشهابي على أن نجاح هذه المشروعات يتطلب استكمال عدة محاور أساسية، في مقدمتها توطين الصناعة وليس مجرد استيراد التكنولوجيا ، قائلا ولا يكفي أن نقيم مزارع رياح… بل يجب أن نصنع مكوناتها داخل مصر ، وضرورة نقل التكنولوجيا ، وإنشاء صناعات محلية لمكونات التوربينات ، وتعميق التصنيع المحلي لخلق فرص عمل حقيقية.

وأكد ضرورة ربط الطاقة المتجددة بالتنمية الصناعية ، وأن الطاقة المنتجة يجب أن تكون مدخلًا لإنشاء مناطق صناعية جديدة وخفض تكلفة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية الرسالة الأهم وهي أن الطاقة ليست هدفًا في حد ذاتها… بل وسيلة لبناء اقتصاد قوي ، و ضمان عدالة توزيع عوائد التنمية.

وأكد حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ  ضرورة أن تعود ثمار هذه المشروعات على أبناء المناطق المحيطة من خلال فرص العمل وتحسين الخدمات والبنية التحتية ، و تسريع التنفيذ دون الإخلال بالجودة.

وأوضح أن تحقيق مستهدف الوصول إلى نسب مرتفعة من الطاقة المتجددة يتطلب إزالة المعوقات البيروقراطية ، وتسريع إجراءات الربط بالشبكة القومية ، ومع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والكفاءة ، والبعد الاستراتيجي من مستهلك للطاقة إلى مركز إقليمي.

وقال الشهابي إن هذه الخطوة تمثل جزءًا من رؤية أوسع يجب أن تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة ، والتوسع في تصدير الكهرباء ، والدخول بقوة في مشروعات الهيدروجين الأخضر.

وأضاف: الاستثمار في طاقة الرياح بجبل الجلالة هو استثمار في مستقبل مصر، وفي قدرتها على امتلاك قرارها الاقتصادي، وتعزيز أمنها القومي ، غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إقامة المشروعات، بل في تعظيم عائدها الوطني، وتحويلها إلى قاعدة صناعية وتنموية شاملة، تليق بدولة بحجم مصر وطموحات شعبها.

