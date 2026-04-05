Rave Cave .. مجموعة LEGO Fortnite أجرأ من المتوقع

كشفت تسريبات وصور مسربة عن أول نظرة حقيقية على مجموعة Rave Cave الجديدة من LEGO Fortnite، والتي تُعد حتى الآن واحدة من أجرأ وأكبر المجموعات المستوحاة من عالم اللعبة، سواء من حيث عدد القطع أو أسلوب التصميم الصاخب المليء بالتفاصيل.

وأوضحت حسابات متخصصة في تتبع تسريبات ليجو أن المجموعة تحمل الرقم 77082، وتُجسّد موقع Rave Cave الشهير داخل فورتنايت، المعروف بشكله الاحتفالي ومزيج الألوان القوية وعربة الأفعوانية Roller Coaster التي تلتف حول تمثال ضخم لرأس دب من فريق Cuddle Team Leader داخل الكهف.

كهف حفلات.. بدب عملاق وأفعوانية

أشارت الوصف المسرب للمجموعة إلى أن «نجم العرض» في Rave Cave هو تمثال ضخم على شكل دب، يلتف حوله مسار أفعوانية مصغر يمكن تركيب عليه عربات صغيرة، في محاولة لنقل أجواء مدينة الملاهي والحفلات الصاخبة من اللعبة إلى شكل مجسم من مكعبات ليجو.

ويؤكد الوصف أن التصميم لا يكتفي بواجهة أمامية فقط، بل يضم مناطق لعب متعددة داخل «الجزء المجوف» من الكهف، تحاكي المطاعم الصغيرة ومنطقة الرقص والتحكم في الموسيقى الموجودة في النسخة الرقمية من الموقع داخل فورتنايت.

تُظهر الرسوم المسربة استخدام لوحة ألوان جريئة تجمع بين الأرجواني، والوردي، والأزرق النيون، مع ملصقات وقطع مطبوعة لعناصر ديكور مثل مكبرات الصوت، وأضواء الحفلات، ووجوه الشخصيات، ما يضع المجموعة في خانة التصاميم البصرية «الجامحة» مقارنة بطابع مجموعات LEGO التقليدية الأكثر هدوءًا.

شخصيات مميزة.. لكن عددها محدود

أوضحت بعض التسريبات أن مجموعة Rave Cave ستتضمن خمس شخصيات مصغرة (Minifigures)، من بينها نسخة ليجو من شخصية Cuddle Team Leader، إلى جانب شخصيات أخرى من جلدات فورتنايت الشهيرة، ما يتيح لعشاق اللعبة إعادة تمثيل مشاهد القفز والرقص والحفلات داخل الكهف.

ورغم أن العدد يبدو مناسبًا لمجموعة واحدة، فإن بعض محبي ليجو وفورتنايت عبّروا عن رغبتهم في عدد أكبر من الشخصيات، خاصة أن المجموعة نفسها ضخمة من حيث حجم البناء وعدد القطع.

تؤكد التعليقات الأولية أن اختيار الشخصيات جاء متنوعًا بين «التميمة» الأيقونية مثل الدب الوردي Cuddle Team Leader وشخصيات قتالية أكثر جدية، ما يعكس روح فورتنايت التي تمزج بين الجنون البصري واللعب التنافسي في الوقت نفسه.

عدد قطع ضخم وسعر مرتفع

أشارت مقاطع فيديو وتحليلات غير رسمية إلى أن مجموعة Rave Cave قد تضم نحو 1900 قطعة تقريبًا، ما يجعلها واحدة من أكبر مجموعات LEGO Fortnite من حيث حجم البناء والتفاصيل.

وفي الوقت نفسه، ذكرت منشورات على منصات اجتماعية أن سعر المجموعة المتوقَّع في الأسواق العالمية سيكون في حدود 199.99 دولار أمريكي، مع طرحها مبدئيًا في يونيو أو أغسطس 2026 وفقًا لاختلاف التسريب، على أن يتم تأكيد الموعد والسعر النهائيين عند الإعلان الرسمي من ليجو.

ورغم أن السعر المرتفع يضعها في فئة المجموعات «الفلاجشيب» الموجهة للهواة الجادين أو عشاق فورتنايت المتعمقين، فإن كثيرًا من التعليقات ترى أن عدد القطع، وحجم البناء، وطبيعة التصميم المعقد حول الدب والأفعوانية، تجعل المجموعة أقرب إلى قطعة عرض (Display Piece) مميزة لغرف الألعاب أو مكاتب الجيمرز أكثر من كونها مجرد لعبة للأطفال.

كود داخل اللعبة.. وتجربة تمتد من المكعب إلى الشاشة

لفتت تسريبات على صفحات معنية بأخبار فورتنايت إلى أن صندوق Rave Cave سيحتوي على كود يتيح فتح زي Cuddle Team Leader أو عناصر تجميلية أخرى داخل اللعبة، ما يعزز التكامل بين العالمين الواقعي والرقمي، ويحوّل شراء المجموعة إلى تجربة مزدوجة: بناء مجسم في المنزل، وحصول على محتوى إضافي في الحساب داخل اللعبة.

يبدو هذا النموذج من التعاون – حيث يحصل اللاعب على قيمة رقمية مع المنتج الفعلي – أنه أصبح جزءًا أساسيًا من استراتيجية الشراكة بين LEGO وEpic في مشروع LEGO Fortnite.

خطوة أجرأ في مسار LEGO Fortnite

ترى تعليقات متابعي تسريبات ليجو أن Rave Cave تمثل نقلة في أسلوب تصميم مجموعات LEGO Fortnite؛ إذ تنتقل من نماذج أبسط لمبانٍ وشخصيات، إلى مجموعات ضخمة تجسد مواقع كاملة من الخريطة، مع تركيز على الحركة (الأفعوانية) والأجواء البصرية القوية.

وإذا جاءت النسخة النهائية مطابقة لما ظهر في الرسوم والصور المسربة، فقد تكون هذه المجموعة مؤشرًا على أن ليجو تستهدف فئة المراهقين والشباب أكثر من الأطفال في هذا الخط تحديدًا، عبر تصاميم أكثر جرأة، وألوان أشد حدة، ومستوى تفاصيل يناسب من يريد «قطعة عرض» فوق رف الألعاب أو بجوار شاشة الجيمينج.