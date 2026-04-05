بسبب نهضة بركان.. بيان شديد اللهجة من الهلال السوداني ضد الكاف

أعلن نادي الهلال السوداني في بيان رسمي عن تلقيه أول خطاب رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف لتحديد موعد جلسة استماع بشأن الشكوى المقدمة ضد نهضة بركان، والمقرر عقدها في 9 أبريل 2026

وأكد النادي أن تحديد موعد الجلسة جاء عقب تقدمه بخمسة بلاغات رسمية خلال الفترة من 23 مارس إلى 3 أبريل دون تلقي أي ردود سابقة

وجاء اعتراض الهلال علي مشاركة حمزة الموساوي في مباراة الفريقين،رغم صدور قرار سابق بإيقافه بسبب بالمنشطات.

وأكد الهلال أنه لم يتلق أي توضيحات تتعلق بموقف نهضة بركان أو اللاعب حمزة الموساوي وهو ما اعتبره عائق أمام حضور جلسة الاستماع بشكل عادل

وطالب النادي الاتحاد الأفريقي بحسم موقفه قبل 6 أبريل 2026، عبر إصدار قرار رسمي يتم إبلاغه لكافة الأطراف قبل مباراة 11 أبريل، أو تأجيل اللقاء لحين صدور الحكم النهائي، ملوحًا باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية بشكل فوري في حال عدم الاستجابة مؤكدا تمسكه الكامل بالدفاع عن حقوقه