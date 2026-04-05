مدرسة الفن والهندسة.. حسام عبد المجيد يسجل الهدف الرابع للزمالك في شباك المصري

عزز حسام عبد المجيد تقدم الزمالك بالهدف الرابع في شباك المصري في المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز

ونجح حسام عبد المجيد في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة ٨٧ بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها عبد الله السعيد بكرة عرضية قابلها بتسديدة رأسية حسام عبد المجيد ارتطمت بالعارضة

ونجح ناصر منسي في تعزيز تقدم الزمالك في الدقيقة ٧٧ بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى من ناصر منسي بطريقة غير متوقعة بوجه القدم لتسكن الشباك

وأنهى نادي الزمالك الشوط الأول متقدما على المصري 2-1 في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن باستاد برج العرب في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز



سجل أسامة زمراوي لاعب فريق المصرى البورسعيدى هدف التقدم لفريقه فى شباك الزمالك، بالدقيقة 12 من عمر المباراة.

أحرز عدي الدباغ هدف تعادل الزمالك في شباك المصري في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن باستاد برج العرب في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

ونجح ناصر منسي في تعزيز تقدم الزمالك في الدقيقة 43 بعد تمريرة خلف المدافعين من أحمد فتوح ذهبت إلى ناصر منسي الأخير سددها من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى سكنت الزاوية اليمنى وأحرز ناصر منسى الهدف الثالث بتسديدة متقنة في أقصى الزاوية اليمنى العليا للحارس عصام ثروت.

وجاء تشكيل المصري كالتالي :-

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الظهر: كريم العراقي ، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، مصطفى العش ، أحمد أيمن منصور .

خط الوسط: محمد مخلوف، محمود حمادة ، أسامة زمراوي.

الهجوم: منذر طمين ، صلاح محسن

بينماجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : أحمد ربيع – أحمد فتوح – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ.