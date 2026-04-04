تسريبات تكشف تفاصيل هاتف هواوي Mate X8 القابل للطي

شيماء عبد المنعم

تستعد شركة هواوي Huawei الصينية، لإطلاق خليفة هاتفها القابل للطي على شكل كتاب Mate X7، الذي طرح في نوفمبر الماضي، ويتوقع أن يظل الجدول الزمني لإطلاق Mate X8 مشابها للسنوات السابقة.

وكشفت أحدث التسريبات من المسرب المعروف باسم Digital Chat Station عن بعض التفاصيل الأولية لهاتف هواوي القادم. 

ويشير التقرير إلى أن Mate X8 سيأتي بشاشة خارجية بحجم 6.5 بوصة، وشاشة داخلية قابلة للطي بحجم 8.15 بوصة، أي أكبر قليلا مقارنة بما يقدمه Mate X7.

الكاميرا والأداء

فيما يتعلق بالكاميرا، يتوقع أن يضم هاتف هواوي Mate X8، مستشعرا رئيسيا بدقة 50 ميجابكسل وبحجم كبير نسبيا يبلغ 1/1.3 بوصة، مع تصميم وحدة كاميرا “رقيقة جدا”. 

كما تشير التسريبات إلى أن Mate X8 سيعتمد على شريحة هواوي Kirin 9040 الجديدة، لتخلف شريحة Kirin 9030 Pro الموجودة في الجيل السابق.

وعلى الرغم من التحسن التدريجي لأداء شرائح هواوي الداخلية، إلا أن Kirin 9040 قد يظل أقل قدرة مقارنة بأقوى معالجات كوالكوم وميدياتك.

هاتف هواوي Mate X8

البرمجيات والذاكرة

من المتوقع أن يأتي هاتف هواوي Mate X8، مزودا بنظام HarmonyOS 7، استنادا إلى أساسيات الإصدار السابق HarmonyOS 6. 

وتشير التسريبات أيضا إلى إمكانية دعم الهاتف لذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 20 جيجابايت، رغم أن ارتفاع أسعار الرامات قد يؤثر على توفير هذه النسخة رسميا.

تصميم الكاميرا وإصدارات قادمة

أبرز ما يميز Mate X8 وفق التسريبات هو وحدة كاميرا أعيد تصميمها بالكامل، مع وجود تصميمين مفهوميين محتملين تم رسمهما مسبقا.

وبالرغم من أن هذه المعلومات لم تؤكدها هواوي رسميا بعد، إلا أن الشركة من المتوقع أن تركز على التحسينات التدريجية وتطوير التكامل بين العتاد والبرمجيات، كما حدث في السنوات السابقة، مع ظهور مزيد من التفاصيل قبل الإطلاق الرسمي.

