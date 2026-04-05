الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تحصد 14 ميدالية في ختام «الكومباك سبورتنج».. وفرانكو يخطف اللقب من بطل العالم

بطولة “الكومباك سبورتنج” للرماية 2026
بطولة “الكومباك سبورتنج” للرماية 2026
محمد سمير

مصر تحصد 14 ميدالية متنوعة في ختام بطولة “الكومباك سبورتنج” للرماية 2026، في إنجاز كبير يعكس الهيمنة المصرية على المنافسات، حيث جاءت الحصيلة بواقع 5 ميداليات ذهبية و4 فضيات و5 برونزيات، وسط مشاركة دولية قوية من نخبة أبطال العالم.

وشهدت البطولة تألقاً لافتاً للبطل الأوليمبي المصري فرانكو دوناتو، الذي نجح في خطف لقب البطولة من البطل العالمي جيري تاماش، بعدما سجل 194 طبقاً، متفوقاً بفارق طبق واحد فقط، ليحسم اللقب في أول نسخة تُقام من البطولة داخل مصر، في إنجاز يؤكد قوة الرماية المصرية على الساحة الدولية.

نتائج البطولة.. تفوق مصري لافت

في "فئة المفتوح"، توّج فرانكو دوناتو بالمركز الأول بعد أداء استثنائي، بينما جاء المجري جيري تاماش في المركز الثاني، وحل أحمد عشرة من مصر في المركز الثالث.

وفي "فئة السيدات"، تألقت البطلة العالمية مايرا سبروكوليس من لاتفيا، ونجحت في اقتناص المركز الأول، فيما جاءت جميلة الدهشوري من مصر في المركز الثاني، واحتلت ساجا هندي من مصر المركز الثالث.

أما في "فئة الناشئين"، فقد حقق فؤاد حبشي المركز الأول، تلاه لوك وجيه بطرس في المركز الثاني، بينما جاء سيف عامر في المركز الثالث.

وفي "فئة الرجال"، واصل المصريون سيطرتهم، حيث حصد تحسين مطر المركز الأول، وجاء ياسين عويضة في المركز الثاني، بينما حل عاشور زعلوك في المركز الثالث.

وفي "فئة الرواد"، توّج محمد عشرة بالمركز الأول، وجاء هاري فارتان في المركز الثاني، فيما احتل حليم أبوسيف المركز الثالث.

أما "فئة الماستر" (فوق السن)، فقد حقق المركز الأول اللاعب كوستانتينوس هالكياس من جنوب أفريقيا.

إشادة دولية بالتنظيم المصري

أُقيمت منافسات البطولة على ميادين نادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تم تجهيزها وفق أحدث المواصفات والمعايير الدولية، ما وفر بيئة تنافسية احترافية لجميع المشاركين.

وأعربت الوفود الدولية عن إشادتها الكبيرة بجودة الميادين، مؤكدين أن نادي الصيد المصري يتمتع بجمال وتنظيم استثنائي، مشيرين إلى الجهود الضخمة التي يبذلها فريق العمل، والتي انعكست بشكل واضح على مستوى التنظيم، لتصبح هذه الميادين ضمن الأفضل عالمياً.

كلمة رئيس الاتحادين 
ومن جانبه، أكد حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، أن البطولة حققت نجاحاً كبيراً على المستويين الفني والتنظيمي، مشيراً إلى أن الإشادات الدولية تمثل شهادة ثقة جديدة في قدرة مصر على تنظيم كبرى الأحداث.

وأضاف: “ما تحقق في هذه البطولة يؤكد أننا نسير بخطى ثابتة نحو تطوير رياضة الرماية، سواء على مستوى اللاعبين أو البنية التحتية، ونحن فخورون بحصيلة الميداليات التي حققها أبطالنا، ونسعى لمزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة.

مصر تواصل التألق

ويُعد هذا الإنجاز امتداداً لسلسلة النجاحات التي تحققها مصر في رياضة الرماية، سواء من حيث النتائج أو التنظيم، ليؤكد أن مصر أصبحت واحدة من أبرز الدول القادرة على المنافسة عالمياً واستضافة البطولات الدولية بكفاءة واقتدار.

