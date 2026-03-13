بجودة 4K وتقنيات MiniLED.. هواوي تطلق تلفازا ذكيا يجمع القوة بالتقنية الفائقة

أطلقت شركة هواوي Huawei، سلسلة Vision Smart Screen 6 في الصين، التي تتضمن السلسلة أربعة أحجام للشاشة بقياس 65 بوصة، 75 بوصة، 85 بوصة، و98 بوصة.

تصميم أنيق وشاشة بلا حواف

تتميز شاشة هواوي Vision Smart Screen 6 بنسبة شاشة إلى جسم تصل إلى 99% وتصميم نحيف جدا بسمك 4.9 سم فقط.

وتعتمد هواوي على حل تثبيت بدون فجوة على الحائط لتكون الشاشة متلاصقة مع الجدار، مع إمكانية إضافة إطارات فنية اختيارية بتشطيبات Morning Birch وWalnut Smoke لتندمج مع ديكور المنزل.

شاشة متطورة وجودة عرض فائقة

تعتمد الشاشة على تقنية Super MiniLED Black Crystal وتدعم دقة 4K وسطوع يصل إلى 2000 شمعة، مع تغطية 98% من ألوان DCI-P3.

كما تحتوي الشاشة على طبقة مزدوجة مضادة للانعكاس لتقليل الوهج إلى 0.5%، وتقنية LCD الجيل السادس لزيادة كفاءة مرور الضوء بنسبة 20%.

شاشة هواوي Vision Smart Screen 6

وتدعم الشاشة معدل تحديث 288 هرتز وتقنية MEMC لتعويض الحركة، ما يضمن سلاسة المشاهد السريعة مثل الرياضة والألعاب.

كما تتضمن مزايا راحة العين مثل التعتيم DC وخلو الشاشة من الوميض، مع شهادات TUV Rheinland للضوء الأزرق المنخفض وعدم وجود وميض.

نظام تشغيل وذكاء اصطناعي

تشغل الشاشة نظام HarmonyOS وتدعم المساعد الذكي Xiaoyi للتحكم الصوتي، كما توفر ميزة Super Desktop لتشغيل تطبيقات الهاتف على التلفاز، مع جهاز تحكم Lingxi يشبه الفأرة لتسهيل التنقل

شاشة هواوي Vision Smart Screen 6

الاتصال والمكالمات

تتضمن الشاشة ثلاثة منافذ HDMI 2.1، Wi-Fi 6، وBluetooth 5.2، وتدعم 4K Super Casting لعكس المحتوى من أجهزة HarmonyOS، أندرويد، أو iOS، كما توفر مكالمات فيديو بدقة 1080p مع تتبع الأشخاص بالذكاء الاصطناعي ودعم مكالمات متعددة حتى 12 مشاركا.

صوت محيطي فائق

يحتوي النظام الصوتي على إعداد 2.1 قناة مع مضخم صوت مستقل، ويستخدم مواد مغناطيسية نادرة N45H ومشغلات ثنائية الدائرة لتحسين وضوح الصوت.

كما يمكنه إنتاج ترددات منخفضة تصل إلى 60 هرتز ويدعم الصوت المحيطي من خلال نظام المسرح المنزلي Yuezhang من هواوي.

الأسعار

- 65 بوصة: 902 دولار

- 75 بوصة: 1077 دولار

- 85 بوصة: 1500 دولار

- 98 بوصة: 2402 دولار