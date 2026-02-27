بشاشة مذهلة وكاميرا جبارة.. هاتف هواوي Mate 80 Pro يكسر القواعد

أعلنت شركة هواوي Huawei، عن إطلاق عالمي بارز، حيث كشفت عن ساعتها الذكية Watch GT Runner 2، لكن الحدث الأبرز كان إطلاق الهاتف الرائد Huawei Mate 80 Pro.

ويعد هذا الإصدار أول ظهور عالمي لسلسلة Mate منذ طرح هاتف هواوي Mate 50 Pro في 2022، معيدا الشركة إلى المنافسة في سوق الهواتف الذكية الراقية على المستوى الدولي.

سعر ومواصفات هواوي Mate 80 Pro

يشترك الإصدار العالمي من هاتف Mate 80 Pro، في معظم المواصفات مع النسخة الصينية، حيث يبلغ ارتفاع الهاتف 161.85 ملم، وعرضه 76 ملم، وسمكه 7.95 ملم، ويزن نحو 219 جراما.

يتميز هاتف Mate 80 Pro، بشاشة من نوع LTPO OLED بقياس 6.75 بوصة، بدقة 2832 × 1280 بكسل وكثافة 460 بكسل لكل إنش، مع معدل تحديث متغير من 1 إلى 120 هرتز، وتقنية خفض وميض PWM عالي التردد عند 1440 هرتز، وتعد هواوي بدعم عرض حتى 1.07 مليار لون وسطوع يصل إلى 3000 شمعة.

هاتف Mate 80 Pro

يعمل Mate 80 Pro عالميا بنظام EMUI 15.0، بينما تأتي النسخة الصينية مع HarmonyOS 6.0، ويتوفر بذاكرة عشوائية 16 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت، دون دعم لبطاقات microSD.

يحتوي هاتف Mate 80 Pro، على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة متغيرة من f/1.4 إلى f/4.0 وتقنية التثبيت البصري للصورة، مصحوبة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا ماكرو تليفوتوغرافية بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري 4x وتقريب رقمي يصل إلى 100x.

أما الكاميرا الأمامية، فهي واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل مع التركيز التلقائي، وتدعم جميع الكاميرات تصوير الفيديو بدقة 4K.

هاتف Mate 80 Pro

يحتوي هاتف Mate 80 Pro، على بطارية بسعة 5750 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقوة 100 وات والشحن اللاسلكي بقوة 80 وات.

يحمل Mate 80 Pro تصنيفي IP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء، بما في ذلك الحماية من رش المياه عالية الضغط والغمر حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة تحت ظروف محددة.



ويتوفر الهاتف مع دعم تقنية Bluetooth 6.0 وشبكة Wi-Fi 7، والاتصال قريب المدي NFC، ومنفذ شحن USB-C بسرعات USB 3.1 Gen 1، وأنظمة تحديد المواقع العالمية بما فيها GPS مزدوج النطاق وNavIC، مع توفر نسخ شريحة واحدة أو مزدوجة حسب المنطقة.

لم تكشف هواوي عن الأسعار الرسمية للهاتف، لكنه سيتوفر باللون الأسود، الأخضر، والذهبي.