أخبار التكنولوجيا| جيميل يضيف ميزة طال انتظارها لتنظيم البريد على أندرويد.. هواوي تختبر ميزة ذكية لرصد مخاطر السكري عبر ساعتها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



وجهت هيئة محلفين فدرالية في ولاية نبراسكا، لائحة اتهام جديدة بحق 31 شخصا ضمن قضية اختراق منسقة استهدفت أجهزة الصراف الآلي على مستوى الولايات المتحدة، ليرتفع إجمالي عدد المتهمين إلى 87 شخصا بعد إدانتين سابقتين في أكتوبر وديسمبر 2025 شملتا 56 آخرين.

أعلنت شركة جوجل Google، عن تحديث جديد لتطبيق Gmail على نظام أندرويد، يتيح للمستخدمين إنشاء تصنيفات Labels جديدة مباشرة من الهاتف، في خطوة تعزز قدرات إدارة البريد الإلكتروني أثناء التنقل وتقرب تجربة التطبيق من نسخة الويب.

وافق عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى على الخضوع لتقييم مستقل يركز على تأثير استخدام تطبيقاتهم على الصحة النفسية للمراهقين، ضمن إطلاق مبادرة المعايير الآمنة على الإنترنت، وتشمل المنصات المشاركة في المرحلة الأولى تيك توك وإنستجرام ويوتيوب وبنترست وديسكورد وروبلوكس وTwitch.

تختبر شركة أنثروبيك Anthropic، ميزة جديدة تحمل اسم "Tasks" داخل تطبيق Claude على نظام iOS، في خطوة تبدو موجهة نحو تعزيز قدرات التشغيل الآلي الذكي على هواتف آيفون، وذلك وفقا لما رصده TestingCatalog News.



هواوي تختبر ميزة ذكية لرصد مخاطر السكري عبر ساعتها



في خطوة تعكس التوسع المتسارع لتقنيات الصحة الرقمية، أعلنت شركة هواوي Huawei، عن ميزة جديدة في ساعاتها الذكية تهدف إلى رصد احتمالات خطر الإصابة بمرض السكر مبكرا، اعتمادا على تحليل بيانات المؤشرات الحيوية التي تجمعها الساعة بشكل يومي.

أمرت روسيا بحجب تطبيق واتساب، في خطوة جديدة تعكس تشديد الكرملين قيوده على تطبيقات المراسلة.

أعلنت شركة ميتا Meta، عن إطلاق ميزة جديدة في تطبيق ثريدز Threads تحمل اسم “Dear Algo”، تتيح للمستخدمين تحكما أكبر في المحتوى الذي يظهر لهم ضمن الصفحة الرئيسية.

بدأت منصة واتساب، بإتاحة ميزة المكالمات الصوتية والفيديو لإصدار الويب، وهو ما يمثل تغييرا مهما لمن يعتمدون على النسخة المستعرضة من التطبيق.