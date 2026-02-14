قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دورتموند يكتسح ماينز برباعية ويواصل مطاردة بايرن ميونخ في الدوري الألماني
غزة..اشتباكات عنيفة بين ميليشيات عميلة وحماس وجيش الاحتلال يتدخل
تصدر التريند بحفل موسم الرياض.. رسائل مؤثرة من محمد حماقي للجمهور | شاهد
أحمد صالح: معتمد جمال يجيد توظيف لاعبي الزمالك بشكل جيد
المكسيك: فتح جسر جوي مع كوبا لتوصيل المساعدات الإنسانية
تامر عبدالمنعم يعلن تفاصيل خيمة البيت الفني للفنون الشعبية الرمضانية
نزار شقرون: فوزي بجائزة نجيب محفوظ وسام واعتراف بحواري مع الأدب العربي
ساعة الحسم تقترب.. الجيش الأمريكي يستعد لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران
أبو العلا: رابطة الأندية تصدر صورة محبطة في الدوري المصري
حسام المندوه: أعضاء بمجلس الزمالك فكروا في الاستقالة.. ونحتاج 4 سنوات للتعافي
نقابة المهن التمثيلية تنعي وفاة والدة عبير فاروق بعد أزمة صحية
ستارمر يدعو أوروبا إلى الحد من اعتمادها الدفاعي الدائم على أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| جيميل يضيف ميزة طال انتظارها لتنظيم البريد على أندرويد.. هواوي تختبر ميزة ذكية لرصد مخاطر السكري عبر ساعتها

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

فلاشة كلمة السر.. كيف سرقت ملايين الدولارات من ماكينات الصراف الآلي؟
 

وجهت هيئة محلفين فدرالية في ولاية نبراسكا، لائحة اتهام جديدة بحق 31 شخصا ضمن قضية اختراق منسقة استهدفت أجهزة الصراف الآلي على مستوى الولايات المتحدة، ليرتفع إجمالي عدد المتهمين إلى 87 شخصا بعد إدانتين سابقتين في أكتوبر وديسمبر 2025 شملتا 56 آخرين. 


جيميل يضيف ميزة طال انتظارها لتنظيم البريد على أندرويد
 

أعلنت شركة جوجل Google، عن تحديث جديد لتطبيق Gmail على نظام أندرويد، يتيح للمستخدمين إنشاء تصنيفات Labels جديدة مباشرة من الهاتف، في خطوة تعزز قدرات إدارة البريد الإلكتروني أثناء التنقل وتقرب تجربة التطبيق من نسخة الويب.


لحماية المراهقين.. منصات التواصل الكبرى تخضع للتقييم النفسي
 

وافق عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى على الخضوع لتقييم مستقل يركز على تأثير استخدام تطبيقاتهم على الصحة النفسية للمراهقين، ضمن إطلاق مبادرة المعايير الآمنة على الإنترنت، وتشمل المنصات المشاركة في المرحلة الأولى تيك توك وإنستجرام ويوتيوب وبنترست وديسكورد وروبلوكس وTwitch.


ثورة مرتقبة.. آيفون يحصل على أقوى ميزة ذكاء اصطناعي
 

تختبر شركة أنثروبيك Anthropic، ميزة جديدة تحمل اسم "Tasks" داخل تطبيق Claude على نظام iOS، في خطوة تبدو موجهة نحو تعزيز قدرات التشغيل الآلي الذكي على هواتف آيفون، وذلك وفقا لما رصده TestingCatalog News.
 

هواوي تختبر ميزة ذكية لرصد مخاطر السكري عبر ساعتها
 

في خطوة تعكس التوسع المتسارع لتقنيات الصحة الرقمية، أعلنت شركة هواوي Huawei، عن ميزة جديدة في ساعاتها الذكية تهدف إلى رصد احتمالات خطر الإصابة بمرض السكر مبكرا، اعتمادا على تحليل بيانات المؤشرات الحيوية التي تجمعها الساعة بشكل يومي.

ما السبب وراء قيود روسيا على تطبيق واتساب؟
 

أمرت روسيا بحجب تطبيق واتساب، في خطوة جديدة تعكس تشديد الكرملين قيوده على تطبيقات المراسلة. 

تحكم بما تشاهده.. ثريدز يطرح أداة جديدة لإعادة تشكيل الخلاصة

 

أعلنت شركة ميتا Meta، عن إطلاق ميزة جديدة في تطبيق ثريدز Threads تحمل اسم “Dear Algo”، تتيح للمستخدمين تحكما أكبر في المحتوى الذي يظهر لهم ضمن الصفحة الرئيسية. 

ميزة طال انتظارها.. مكالمات واتساب تصل لإصدار الويب على كروم وفايرفوكس

 

بدأت منصة واتساب، بإتاحة ميزة المكالمات الصوتية والفيديو لإصدار الويب، وهو ما يمثل تغييرا مهما لمن يعتمدون على النسخة المستعرضة من التطبيق. 

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا علوم وتكنولوجيا أخبار التقنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

جانب من الواقعة

عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه

البنك الأهلي المصري

بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري

رمضان 2026

متى رمضان 2026؟.. أول أيام الشهر الكريم رسميًا وعدد ساعات الصيام

صورة المجني عليه والعمدة

أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين

الواقعة

لحظة قاسية.. القصة الكاملة لأزمة شاب بدلة الرقص بالقليوبية

ترشيحاتنا

صحة بني سويف

صحة بني سويف: متابعة انتظام العمل بوحدتي الشوبك وذكي بـ إهناسيا

صيانة كهرباء

فصل التيار الكهربائي عن 33 منطقة بنجع حمادى .. غدا

وادى الطليحات

تحويل وادى الطليحات إلى مقصد للسياحة الريفية في قنا

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند منع السكر 7 أيام؟.. تحسن البشرة والنوم الأبرز

لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط
لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط
لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط

برج الحوت حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. ابتعد عن التأثير السلبي

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج الدلو حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. لا تهمل التفاصيل الصغيرة

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الجدي حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. اصبر وتمهل قبل القرار

برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026
برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026
برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد