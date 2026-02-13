قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس
روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى كندا
الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة قادمة وأتربة خلال فترات النهار
سفير القاهرة بالاتحاد الأوروبي: مصر صمام أمان لمصالح أوروبا في الشرق الأوسط
استقبال شهر رمضان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
اليابان تعلن نشر 8 مقاتلات من طراز F-35B في قاعدة نيو تابارو الجوية
اليوم.. انطلاق أولى رحلات العمرة لوزارة التضامن الاجتماعي
منتخب مصر يستعد لـ كأس العالم 2026 بثلاث وديات قوية
سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات الجمعة 13-2-2026
أخبار التوك شو|مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا.. والتاريخ هينصفه.. رئيس الوزراء: خطاب تكليف الرئيس السيسي كان معدا للحكومة للعمل عليه
حكم صوم كل شهر شعبان لامرأة عليها قضاء رمضان كاملًا.. الإفتاء تجيب
13 عاما.. كوريا الشمالية تستعد لتعيين ابنة كيم جونج أون وريثة للسلطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فلاشة كلمة السر.. كيف سرقت ملايين الدولارات من ماكينات الصراف الآلي؟

الصراف الآلي
الصراف الآلي
شيماء عبد المنعم

وجهت هيئة محلفين فدرالية في ولاية نبراسكا، لائحة اتهام جديدة بحق 31 شخصا ضمن قضية اختراق منسقة استهدفت أجهزة الصراف الآلي على مستوى الولايات المتحدة، ليرتفع إجمالي عدد المتهمين إلى 87 شخصا بعد إدانتين سابقتين في أكتوبر وديسمبر 2025 شملتا 56 آخرين. 

وتشمل التهم التآمر لارتكاب احتيال مصرفي، والسطو على بنوك، وجرائم احتيال حاسوبي.

سرقة ملايين الدولارات من ماكينات الصراف الآلي

 

ووفق بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية، اعتمد المخطط على تثبيت برمجيات خبيثة داخل أجهزة الصراف الآلي باستخدام تقنية تعرف في أوساط الأمن السيبراني باسم “Jackpotting”، وهي آلية تمكن المهاجم من إجبار الجهاز على صرف النقود مباشرة عبر أوامر غير مصرح بها. 

وتشير التحقيقات إلى أن المتهمين استخدموا وسائط تخزين خارجية مثل وحدات USB لتحميل البرمجيات الخبيثة، ما أسفر عن تحقيق عائدات غير مشروعة بملايين الدولارات.

سرقة ملايين الدولارات من ماكينات الصراف الآلي

بنية تقنية تقليدية ونقاط ضعف معروفة

تعتمد غالبية أجهزة الصراف الآلي على بنية حوسبة تقليدية شبيهة بأجهزة الكمبيوتر المكتبية، وغالبا ما تعمل بإصدارات من نظام ويندوز من بينها Windows 10 LTSC 2015، وهو إصدار طويل الدعم وصل مؤخرا إلى نهاية دورة حياته. 

هذا الواقع يفرض على القطاع المصرفي ضغوطا متزايدة لتسريع عمليات تحديث البنية التقنية ورفع مستوى الحماية، بالتزامن مع التحول المرحلي إلى إصدارات برمجية أحدث وأكثر أمانا.

وبحكم اعتماد هذه الأجهزة على عتاد قياسي يتضمن منافذ USB ومكونات قابلة للوصول ماديا، فإنها تصبح عرضة لهجمات تعتمد على الوصول الفيزيائي المباشر. 

ووفق لائحة الاتهام، استخدمت نسخة معدلة من برمجية خبيثة تعرف باسم Ploutus، وهي سلالة متخصصة في استهداف أجهزة الصراف الآلي.

وتستهدف برمجية “Ploutus” الضارة، طبقة وسيطة تعرف باسم XFS وهي المسؤولة عن إدارة الاتصال بين نظام التشغيل ووحدات الجهاز المادية، بما في ذلك وحدة صرف النقد. 

ومن خلال استغلال هذه الطبقة، تتمكن البرمجية من تجاوز أنظمة المعاملات البنكية وإرسال أوامر مباشرة إلى وحدة إخراج الأموال دون الحاجة إلى بطاقات مصرفية أو بيانات عملاء، ما يميز هذا النمط من الهجمات عن عمليات “نسخ البطاقات” التقليدية.

ووفقا للادعاء، كان أفراد الشبكة يعملون ضمن فرق ميدانية تقوم باستطلاع الفروع المصرفية ورصد أنظمة المراقبة والإنذار، قبل فتح هيكل الجهاز الخارجي واختبار الاستجابة الأمنية. 

وفي حال عدم وجود تدخل فوري، يتم تثبيت البرمجية إما عبر استبدال القرص الصلب أو تحميلها من وسيط تخزين خارجي. وتستغرق العملية، بحسب التحقيقات، نحو عشر دقائق فقط.

كما صممت البرمجية لحذف آثارها بعد التنفيذ، ما يعقد عمليات التحليل الجنائي الرقمي ويؤخر اكتشاف الاختراق.

وتشير تقارير سابقة إلى أن عائلة “Ploutus” خضعت لتطويرات متلاحقة منذ اكتشافها في المكسيك عام 2013، بما في ذلك نسخ اعتمدت على أجهزة هاتف مخفية داخل الصراف الآلي لتفعيل أوامر الصرف عن بعد عبر رسائل نصية.

اختراق سرقة ماكينات الصراف الآلي ملايين الدولارات برمجيات خبيثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدود السحب من ماكينات ATM

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك بعد قرار المركزي

صرف معاشات شهر مارس 2026

قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والرابط

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن

الزمالك

تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

العاصفة الترابية

الجو هيقلب | تحذير من الأرصاد لطقس الجمعة.. وإليك الوقاية من التهاب العين خلال التقلبات الجوية

حالة الطقس غداً

عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

ترشيحاتنا

ارز بالخلطة

طريقة عمل أرز بالخلطة.. وصفة شرقية بطعم المطاعم في منزلك

دواء الحموضة

دواء شائع تحت التحذير .. آثار جانبية لا ينتبه لها كثيرون

زوجة ماجد المصري

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة.. شاهد

بالصور

طريقة عمل جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

مي حلمي بإطلالة أنيقة في أمستردام

مى حلمى
مى حلمى
مى حلمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد