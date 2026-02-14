زيلينسكي: أوكرانيا تدافع وحدها عن أوروبا.. وأمريكا قادرة على إيقاف بوتين

نقلت صحيفة بوليتيكو عن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تأكيداته بأن أوكرانيا وحدها هي التي تدافع عن أوروبا .

وأشار زيلينسكي في تصريحات له إلى أن أوروبا وحدها هي التي تساعد أوكرانيا وواشنطن وحدها القادرة على إيقاف بوتين.

‏وبحسب بوليتيكو ؛ فقد حث الرئيس الأوكراني زيلينسكي الولايات المتحدة على تكثيف الضغط على روسيا لوقف الحرب.

وفب وقت لاحق ؛ صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين أمس الجمعة بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "سيضطر إلى الإسراع" في مفاوضات السلام مع روسيا.

وانخرطت أوكرانيا في جهود التفاوض من أجل السلام وفي نوفمبر 2025، سُرّبت إلى الصحافة خطة من 28 بندًا لإنهاء الحرب الشاملة التي تشنها روسيا، والتي صاغتها إدارة ترامب بمساهمة من مسؤولين في الكرملين.

وقال ترامب، بحسب وكالة فرانس برس: "روسيا تريد إبرام اتفاق، وعلى زيلينسكي أن يُسرع في التحرك، وإلا سيُفوّت فرصة عظيمة. عليه أن يتحرك".

وعُقدت الجولة الأخيرة من المحادثات الثلاثية، التي استضافتها أبو ظبي، يومي 4 و5 فبراير.

ورغم أن المحادثات أسفرت عن أول عملية تبادل للأسرى في عام 2026، إلا أنه لم يُحرز تقدم ملموس يُذكر نحو وقف إطلاق النار.

بينما وصف المفاوضون الأوكرانيون والأمريكيون المحادثات بأنها بناءة، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن التقدم المحرز في المحادثات قد تم تضخيمه بشكل مبالغ فيه، منتقدًا واشنطن لتراجعها المزعوم عما ناقشه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة أنكوريج بولاية ألاسكا العام الماضي.

وقال زيلينسكي يوم الأربعاء إن القضايا الإقليمية ستكون محور الجولة القادمة من المفاوضات.